Elgiganten Varberg söker Account Manager
Elgiganten AB / Säljarjobb / Varberg Visa alla säljarjobb i Varberg
2025-09-03
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elgiganten AB i Varberg
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Vill du vara med och utveckla ett av våra största tillväxtområden - vår företagsförsäljning? Vi söker nu en driven Account Manager!
Elgiganten Företag finns alltid nära kunden och är en personlig kontaktpunkt med alla produkter under ett tak. De senaste åren har Elgiganten Företag utvecklats kraftigt och byggt en hållbar grund att stå på, där vi satsar enormt mycket på att tillsammans hitta vägen för att bli alla företags personliga kontakt i en oändligt stor marknad. Att arbeta med vår företagsförsäljning innebär att du kommer att få möjligheten att vara med i framtidens största tillväxtområde. Häng med på resan och ansök redan idag!
Om rollen och ansvarsområden:
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill utvecklas i en spännande roll där du ansvarar för försäljningen till företag och bidrar till att Elgiganten Företag blir det naturliga förstahandsvalet för företagarna. Som Account Manager på Elgiganten är du med andra ord nyckeln till större kundstock i varuhusets upptagningsområde. Du kommer att arbeta med nykundsbearbetning av små- och medelstora företag, i och utanför varuhuset samt analysera och skapa de rätta förutsättningarna för att våra kunder stannar kvar och handlar våra produkter och tjänster.
Du rapporterar till varuhuschefen.
Om dig:
Vi söker dig som är en skicklig relationsbyggare som skapar förtroende, såväl internt som externt och stimuleras av att träffa nya människor. Vi tror även att du:
• är tävlingsinriktad, positiv och ser möjligheter.
• är extremt nyfiken och är inte nöjd förrän du når dina mål.
• brinner för att göra affärer och att ge service utöver det vanliga.
• har ett starkt engagemang, entreprenörskap och vilja.
• har förmågan att leda och motivera.
• är självgående och proaktiv samt har en god struktur i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har minst 2-3 års dokumenterad säljerfarenhet med goda resultat. Erfarenhet inom förteagsförsäljning är meriterande.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information:
Anställningsform:Tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Observera att vi i vår rekryteringsprocess använder oss av ett antal personlighets- och färdighetstester som skickas ut via mail i samband med din ansökan. Vänligen kontrollera även din skräppost.
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Store Manager
Patrik Grape storemanager.varberg@giganten.se Jobbnummer
9489939