Elgiganten söker Security / Loss Prevention Specialist
2026-04-08
Vill du vara med och skapa en trygg, säker och effektiv butiksmiljö för Nordens största hemelektronikkedja?
Är du analytisk, relationsskapande och trivs i en rörlig roll där du får kombinera ett starkt operativt fokus med vissa strategiska delar kring säkerhet och förlustförebyggande åtgärder? Då kan det här vara rollen för dig!
Som Security / Loss Prevention Specialist spelar du en nyckelroll i Elgigantens arbete inom trygghet, säkerhet och svinnbekämpning. Du arbetar nära våra butiker och varuhus runt om i landet och stöttar, vägleder och kvalitetssäkrar deras dagliga säkerhetsarbete.
Om rollen
I denna roll stöttar du i den dagliga driften av vårt operativa säkerhets- och Loss Prevention-arbete. Du genomför interna utredningar, analyserar risker, följer upp resultat och utbildar våra ledare och medarbetare ute i fält. Eftersom du arbetar tätt mot våra butiker och varuhus innebär tjänsten resande över hela landet.
Du är placerad på vårt huvudkontor i Stockholm och rapporterar direkt till vår Säkerhetschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra schemalagda butiksbesök, delta vid nyöppningar och ombyggnationer (refits), samt vid behov agera på plats vid särskilda incidenter
Leda, stötta och genomföra interna utredningar och kontinuerligt utföra riskbedömningar i butiksmiljö.
Följa upp butikernas P&L ur ett säkerhetsperspektiv, bevaka nationella kriminalitetstrender och göra uppföljningar av incidenter i varuhus/butik för att initiera förebyggande insatser.
Utbilda medarbetare säkerhetsrutiner och Loss Prevention-principer, samt agera
första kontaktpunkt för operativa säkerhetsärenden från varhusen/butikerna.
Koordinera företagets årliga inventerings plan och löpande hantera/bistå
inkommande myndighetsförfrågningar.
Stötta Säkerhetschefen vid behov när det gäller krisarbete, specifika projekt och
utvecklingsområden som kan förekomma på nordisk nivå.
Aktivt nätverka och samverka med interna och externa parter
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trygg i att både utbilda andra och driva frågor i mål. Du trivs med ett högt tempo, är van att arbeta självgående och har lätt för att bygga förtroende hos våra ledare i varuhus/butik.
Vi söker dig som har:
Utbildning inom säkerhet och riskhantering, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet (exempelvis från operativt säkerhetsarbete, Loss Prevention i kombination med utredningsarbete).
B-körkort (ett krav), då tjänsten innehar tjänstebil och innefattar resor till våra varuhus/butiker.
God analytisk förmåga och vana av att arbeta datadrivet med risk och uppföljning.
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Erfarenhet av rapportskrivning (meriterande).
Vi erbjuder till denna roll:
Vi vill ge interna möjligheter för alla som arbetar hos oss. Hos oss kommer du att få en bra introduktion som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och trivas i rollen. Individuell lönesättning
Bonusavtal
Tjänstebil
Personlig utveckling och löpande utbildning
Förmåner inom friskvård och personalköp
Utmärkta karriärmöjligheter i Sverige och Norden
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas).
Omfattning: Heltid, kontorstider.
Förmåner: Tjänstebil ingår i rollen.
Plats: Huvudkontoret på Franzéngatan 6 i Stockholm. Vi tillämpar en hybrid arbetsmodell med möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Ansökan:
I samband med denna tjänst samarbetar Elgiganten med Retail Recruitment. Som en del i urvalsprocessen använder vi oss av lämplighets- och personlighetstester, och innan en anställning blir aktuell genomförs även en bakgrundskontroll. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden avslutas.
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror samt kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. Vid handelsgalan Retail Award som arrangeras av Svensk Handel utsågs vi 2020 till "Årets Arbetsgivare". 1994 etablerades vi i Sverige och har i dag närmare 3,600 anställda samt 170 butiker och varuhus. Här ingår även Elgiganten Phone House-butikerna som finns i stadskärnor och gallerior över hela landet. Vi är en del av Elkjøp-koncernen, ett av Nordens största detaljhandelsföretag med det gemensamma distributionscentret i Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559067-8503)
112 51 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40
9843362