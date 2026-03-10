Elgiganten Sisjön söker Sales Advisor Kitchen
Elgiganten AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-03-10
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 169 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Är du intresserad av inredning, design, elektronik och smarta lösningar? Vill du jobba med att utforma kunders drömkök varje dag? Då kan du vara vår nästa Kitchen Advisor!
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. I just den här rollen får du även möjlighet att utforma våra kunders drömkök, varje dag!
Din roll som Kitchen Advisor
Som Kitchen Advisor hos oss är du bra på att kommunicera och nå goda resultat. Du gillar att träffa nya människor och tar dig an olika uppgifter varje dag. Vår avdelning Kitchen har haft en spektakulär tillväxt och nu kan du få vara en del av det roliga. Kreativa lösningar och noggrannhet är egenskaper du har och som bidrar till att kunderna erbjuds den bästa kökslösningen av just dig! Köksutställningen ser alltid tiptop ut när du är i tjänst och du har inga problem med att arbeta självständigt. Som Kitchen Advisor ansvarar du för köksområdet. Din uppgift är att använda din specialistkompetens för att skapa ett starkt förtroende hos kunderna, du ska vara det stöd de behöver i den viktiga köpprocess som det innebär att köpa ett komplett kök.
Vem är du?
Som Kitchen Advisor på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att utvecklas och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
• Kan erbjuda våra kunder en helhetslösning genom att sälja våra produkter och tjänster
• Brinner gör försäljning och trivs att arbeta med mål
• Är kreativ och kan hjälpa våra kunder på vägen till deras drömkök
• Är noggrann och mån om att hålla köksutställningen uppdaterad
• Har lätt att lära och en vilja att utvecklas
Erfarenhet av kök- och vitvaruförsäljning är en fördel i denna roll men inte ett krav. Vi kommer vid din introduktion att förse dig med de kunskaper och utbildningar som krävs i som Kitchen Advisor, allt för att du ska lyckas och trivas tillsammans med oss.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: 70%. arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 (ansökningar hanteras löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag)
