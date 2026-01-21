Elgiganten Logistik söker Terminalarbetare!
Elgiganten AB / Lagerjobb / Jönköping
Vill du vara en del av något större? Just nu söker vi terminalarbetare till vår gigantiska anläggning!
Vi dominerar i nuet och skapar framtidens logistik!
Vårt hjärta slår för logistik! Som en del av Elkjøp-koncernen förser vi samtliga kunder, Elgiganten-butiker och hubbar i Norden med hemelektronik, kök och andra typer av produkter.
Logistik är något levande, ett komplext omlopp av varor som ska ut till rätt kund i rätt tid. Truckar, transportband, lastbilar, automationslösningar, IT-system, lyftanordningar och alla andra hjälpmedel i vår vardag utgör kroppspulsådern, men allting stannar utan hjärtat, människorna. En livsviktig pumpande kraft och själen i Elgiganten Logistik. Det är människor som får allt att flyta på i Nordens största logistikenhet.
Tillsammans utgör vi hjärtat i Elgigantens logistikmaskineri och du hittar oss på Torsvik, cirka 1 mil söder om Jönköping.
Ditt uppdrag
Vi sätter kunden i fokus och här kan din roll vara allt från att ta emot och lagra in ankommande gods, köra truck, plocka kund- och butiksorder samt lastning av avgående transporter. En del av vårt stora lager är automatiserat och där hanteras en stor del av våra ordrar till butik- och privatkunder. Hos oss kommer du arbeta på olika avdelningar och behöver kunna anpassa dig till nya arbetssätt. Dina arbetsuppgifter utför du individuellt och eller tillsammans med kollegor i ett arbetsteam och vid behov stöttar du även andra arbetsteam. Ett arbetspass kan innebära både truckkörning och manuellt arbete. Vi värdesätter en god fysisk förmåga och erbjuder ergonomiska hjälpmedel för att underlätta arbetet
Som terminalarbetare hos oss tillhör du ett team om 15-20 personer som arbetar tillsammans för att uppnå avdelningens mål och bidra till att alla våra flöden fungerar effektivt. Vi värdesätter samarbete och stödjer varandra för att nå framgång.
Vem är du?
Du ska vara minst 18 år och gärna ha avslutad gymnasieexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete och det är meriterande om du har truckkort. För dig som inte har truckkort erbjuder vi interna utbildningar. Det är viktigt att du har en vilja att lära dig, och vi uppmuntrar alla att utvecklas och växa inom företaget
Du kan kommunicera, skriva och förstå instruktioner på svenska. Här på Elgiganten Logistik arbetar vi tillsammans med stort fokus på nöjda kunder - där du som individ gör vad som krävs för att nå dit.
Att arbeta på Elgiganten Logistik är både roligt, utmanande och inkluderande. Vi värdesätter en god fysisk förmåga och ser till att du har tillgång till ergonomiska hjälpmedel för att göra arbetet bekvämt och säkert. Om du dessutom är social, gillar att samarbeta, och trivs med att arbeta i ett högt tempo för att nå uppsatta mål, kan vi garantera att du får både bra möjligheter och utmaningar hos oss.
Elgiganten Logistik är i ständig utveckling och ställer om efter kundens behov och nya förutsättningar. Du motiveras av förändringar och har förmåga att få verksamheten att utvecklas. Du är en problemlösare som trivs bäst i en händelserik vardag med korta vägar från ord till handling.
Vi tror att olika erfarenheter och perspektiv skapar en starkare och mer innovativ arbetsplats.
Vi erbjuder
En arbetsplats där hela världen är representerad!
Vi erbjuder tillsvidareanställningar där vi kan komma att tillämpa provanställning.
Arbetstiderna är två-skift, dag/kväll.
Med rätt ambitioner och beslutsamhet kan du gå långt inom bolaget, vi vill ge interna möjligheter för alla som arbetar hos oss. Här kommer du få en bra introduktion som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och trivas hos oss. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du kan kombinera en aktiv fritid, föräldraskap och karriär. Förmåner som friskvård, personalköp, bonus och pension enligt gällande kollektivavtal.
Bli en del av Elgiganten Logistik - där våra värderingar genomsyrar allt vi gör!
På Elgiganten Logistik tror vi på att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Våra värderingar Win, Play, Grow och Different Together är grunden för vår framgång och gemenskap.
Vi tror på lagarbete och gemensamma mål. När vi arbetar tillsammans, skapar vi framgång och firar våra prestationer som ett team. Med engagemang och nyfikenhet utvecklar vi bättre lösningar. Glädje och lekfullhet gör att vi trivs och växer tillsamman. Vi uppmuntrar nya idéer och lärande och genom att utmana varandra och anpassa oss till förändringar, växer både vi och företaget. Mångfald och inkludering är vår styrka. Vi skapar en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla kan bidra och utvecklas.Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 februari. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi behandlar ansökningar och kontaktar kandidater fortlöpande under ansökningstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Innan anställning behöver varje medarbetare ID-validera sig för att säkerställa rätten till att få arbeta i Sverige samt visa upp ett utdrag ifrån belastningsregistret, beställ ett här . Kom ihåg att kuvertet måste vara oöppnat för att vara giltigt för kontroll.
Elgiganten Logistik värdesätter mångfald och inkludering inom företaget och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, eller andra unika egenskaper. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och kan bidra med sina unika perspektiv! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Department Manager
Robin Carlsson robin.carlsson@giganten.se Jobbnummer
9696737