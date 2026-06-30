Elgiganten Logistik söker Project Manager!
Elgiganten Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-30
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eller i hela Sverige
Bli en del av Elgiganten Logistik – där våra värderingar genomsyrar allt vi gör!
Win – Vi tror på lagarbete och gemensamma mål. Tillsammans skapar vi framgång och firar våra prestationer som ett team.
Play – Glädje och lekfullhet gör att vi trivs och växer tillsammans.
Grow – Vi uppmuntrar nyfikenhet, lärande och utveckling – både individuellt och som organisation.
Different Together – Mångfald och inkludering är vår styrka. Vi skapar en trygg arbetsmiljö där alla kan bidra och utvecklas.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och bygga framtidens logistiklösningar – tillsammans med engagerade kollegor.
Vilka vi är
Vi dominerar i nuet och skapar framtidens logistik!
Vårt hjärta slår för logistik! Som en del av Elkjøp-koncernen förser vi samtliga kunder, Elgiganten-butiker och hubbar i Norden med hemelektronik, kök och andra typer av produkter.
Logistik är något levande, ett komplext omlopp av varor som ska ut till rätt kund i rätt tid. Truckar, transportband, lastbilar, automationslösningar, IT-system, lyftanordningar och alla andra hjälpmedel i vår vardag utgör kroppspulsådern, men allting stannar utan hjärtat, människorna. En livsviktig pumpande kraft och själen i Elgiganten Logistik. Det är människor som får allt att flyta på i Nordens största logistikenhet.
Tillsammans utgör vi hjärtat i Elgigantens logistikmaskineri och du hittar oss på Torsvik, cirka 1 mil söder om Jönköping.
Ditt uppdrag
Som Project Manager hos oss blir du en nyckelspelare i vår avdelning Quality & PMO. Du leder projekt som driver vår verksamhet framåt – från idé till genomförande – med fokus på IT, automation, analys och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att:
Planera, resurssätta, leda och följa upp projekt enligt vår projektmodell.
Utveckla och förvalta vår projektstruktur, inklusive mallar och dokumentation.
Säkerställa tydliga mål och mandat inför projektstart.
Koordinera resursallokering och ta fram beslutsunderlag för nya initiativ.
Utbilda och stötta verksamheten i projektmetodik och verktyg.
Bidra till att vår projektportfölj levererar värde i linje med våra långsiktiga mål.
Vem är du?
Du är en engagerad och analytisk projektledare med ett brinnande intresse för logistik och verksamhetsutveckling. Du har förmågan att se helheten, men också modet att dyka ner i detaljerna när det behövs.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom logistik, supply chain, teknik eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning i komplexa miljöer.
God förståelse för logistikflöden och distributionssystem.
Erfarenhet av att arbeta med tekniska lösningar och förändringsledning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel och PowerPoint.
En prestigelös inställning och en stark vilja att utvecklas – både själv och tillsammans med andra.
Certifiering inom projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2 eller motsvarande) är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du blir en del av en kultur där vi vinner tillsammans, har roligt tillsammans och utvecklas tillsammans. Vi tror på mångfald, inkludering och att våra olikheter gör oss starkare.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning
Arbetstider på dagtid.
Förmåner som friskvårdsbidrag, personalrabatter, bonusprogram och pensionslösningar.
En dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och forma framtidens logistik.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika kön, bakgrund, erfarenheter och perspektiv – då vi vet att det stärker både vår kultur och vår affär.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Registrera ditt CV och sök tjänsten via länken. Observera att ansökningstiden är förlängd över semesterperioden, vilket kan innebära längre svarstid. Intervjuer påbörjas efter sommaren.
🗓 Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten Aktiebolag
(org.nr 556471-4474)
555 55 JÖNKÖPING Arbetsplats
Elgiganten Logistik AB Kontakt
Head of Quality and Development
Gustav Lindström gustav.lindstrom@giganten.se +46705641087 Jobbnummer
9985754