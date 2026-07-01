Elgiganten Backaplan Göteborg söker Varuhuschef
Elgiganten Aktiebolag / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 168 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Söker du efter nästa utmaning? Då har vi här en fantastisk möjlighet till dig!
Om rollen
Som Varuhuschef är du huvudansvarig för driften av hela varuhuset. För att lyckas framgångsrikt i rollen behöver du vara strukturerad, ambitiös, ansvarstagande och samtidigt ha ett genuint intresse för att skapa goda förutsättningar för glada och engagerade medarbetare samt nöjda kunder.
Vi tror att du som ledare har stor vilja att nå framgång och trivs med att arbeta mot och uppnå nya mål tillsammans med dina kollegor. Dina arbetsuppgifter består av den dagliga driften av ditt eget varuhus - där du skall leda och utveckla dina kollegor, samtidigt som du får medarbetarna att trivas.
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
Ansvarsområden
Huvudansvar för driften i varuhuset med ett budget-, resultat- och rapporteringsansvar.
Fullt personalansvar med arbetsuppgifter som schemaläggning, rekrytering, onboarding, utvecklingssamtal, arbetsmiljö mm.
Leda, utveckla och motivera medarbetare.
Ge tydlig vägledning och tydliga mål för avdelningarna.
Planera och genomföra olika marknadsaktiviteter i varuhuset
Arbeta för att bli det naturliga förstahandsvalet för kunderna och erbjuda service i världsklass före, under och efter köpet.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren ledare inom Retail. Vi vill att du delar vår övertygelse om att tydligt, coachande och ödmjukt ledarskap ger motiverade medarbetare och skapar gemenskap. För dig är kunderna och medarbetarna det du bryr dig mest om, samtidigt som du gör det som krävs för att skapa goda resultat för ditt varuhus.
Eftersom rollen är så pass mångsidig behöver du besitta förmågan att hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt och att du dessutom har en god genomförandekraft. Vi tror också att det kommer underlätta din vardag om du även har lätt för dig att lära dig nya tekniska system.
Vi tror att du är en ledare som:
älskar utmaningar och har höga ambitioner
visar engagemang och uthållighet
är målinriktad, strukturerad och resultatorienterad
har god kommunikation och är tydlig
kan samarbeta med andra och tar egna initiativ
Elgiganten erbjuder:
Med ansträngning och beslutsamhet kan du gå långt inom bolaget och erbjuder alla våra medarbetare goda utvecklings- och karriärsmöjligheter. Hos oss kommer du att få en bra introduktion som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och trivas hos oss.
Individuell lönesättning och pension
Generöst bonusavtal
Personlig utveckling och löpande utbildning
Utmärkta karriärsmöjligheter i Sverige och Norden
Förmåner inom friskvård och personalköp
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: 100%. arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Titta gärna på vår intervju för att lära dig mer om rollen! ->
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registera ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten Aktiebolag
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/
Backavägen 2 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Elgiganten AB Kontakt
Regionchef Göteborg
Gisela Bloom gisela.bloom@giganten.se Jobbnummer
9986209