Elevstödjare till Paradisskolan
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2026-06-18
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Beskrivning av vår verksamhet:
Paradisskolan är en 4-9 skola där vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen.Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och inkludering som en självklarhet. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
Vi söker en elevstödjare. Vi ser att du genom dina gedigna kunskap om vad som underlättar lärandet bidrar du med stöd och lösningar när det gäller tydliggöranden, hjälpmedel och struktur i den fysiska och psykosociala miljön, för alla elever men specifikt för elever med funktionsvariationer. Arbetsuppgifterna innehåller både arbete med enskild elev samt elever i mindre grupp. Du kommer att vara delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten tillsammans med teamet där lärare har det yttersta ansvaret för undervisningen. Du vill och är bra på att arbeta med andra men kan också ta ansvar på egen hand och ska vara en god vuxen förebild i allt du gör.
Kvalifikationer som vi söker hos dig:
För denna tjänst krävs:
• utbildning till elevassistent, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• kunskap om olika funktionsvariationer och hur de påverkar lärandet för en enskild elev och även vad det kan innebära i relation till omgivningen och miljön.
• kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i både teori och praktik.
• uppdragsmedvetenhet där målet alltid är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
• att du är ansvarsfull och jobbar bra i team men också självständigt.
• att du kan lämna goda referenser från tidigare arbete med barn/elever som visar att du kan omsätta dina kunskaper i praktiken.
Meriterande är erfarenhet av arbete med äldre elever på högstadiet i behov av stöd på olika sätt men även positivt om du arbetat i en särskild undervisningsgrupp där flera elever med stödbehov som grupp arbetar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Intervjuer/rekrytering sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4428523 Jobbnummer
9971127