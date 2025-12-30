Elevstödjare till Gunnarns skola
2025-12-30
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Gunnarns skola är en F-6 skola med omkring 35 elever. Du kommer att arbeta som elevstödjare i samtliga årskurser. Då skolenheten är liten och byggnaden även inrymmer ett fritidshem och en förskola kan viss tjänstgöring i annan skolform förekomma. Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla verksamheten. Det här är jobbet för dig som har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt, intresse för barn och unga och har förmågan att se elever ur ett helhetsperspektiv. Du tycker om att arbeta tillsammans med kollegor och har lätt för att samarbeta med såväl elever som vårdnadshavare, elevhälsoteam och skolledning. Du har ett gott bemötande i klassrummet, förståelse för olika behov samt en värdegrund som delar skolans syn på lärande. Du utvärderar och reflekterar tillsammans med skolans övriga personal för att nå högre måluppfyllelse.
Om erfoderliga beslut tas söker Gunnarns skola en elevstödjare för tillsvidareanställning. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har adekvat utbildning och erfarenhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Rektor
Emilie Kristiansson emilie.kristiansson@storuman.se 0951-143 04 Jobbnummer
