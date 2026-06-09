Elevstödjare Parkdalaskolan 7-9
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Ronneby Visa alla pedagogjobb i Ronneby
2026-06-09
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Vi söker nya kollegor till Parkdalaskolan!
Parkdalaskolan är en nyetablerad 4–9-skola där vi bygger framtiden tillsammans. Här arbetar du i moderna, ljusa lokaler med goda möjligheter till samarbete och pedagogisk utveckling. Våra heltidsmentorer ansvarar för mentorskapet för alla elever – vilket ger dig som lärare mer tid för det du gör bäst: att undervisa.
Skolan ligger centralt med närhet till både centrum, simhall och natursköna Brunnsparken. Högstadiet har cirka 325 elever och personalstyrkan består av ungefär 50 engagerade medarbetare.
Nyfiken? Hör gärna av dig – vi berättar gärna mer!
Så arbetar vi inom Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har ett tydligt fokus på kollegialt lärande, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar tillsammans för att utvecklas, stärka våra gemensamma metoder och skapa en helhet genom "den röda tråden" – från förskola till vuxenutbildning.
Här blir du en del av ett sammanhang där vi lyfter varandra, bygger styrkor och skapar kvalitet tillsammans.
Nu har du chansen att bli en av oss!
Ronneby kommun – en plats att leva och arbeta i.
Ronneby kommun förenar hjärta och kvalitet i allt vi gör. Här arbetar 2 500 engagerade medarbetare för att ge invånarna bästa möjliga service. Kommunen ligger naturskönt mellan hav och skog och erbjuder goda pendlingsmöjligheter med bil, tåg och flyg.
Tillsammans gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att arbeta som elevstödjare till en pojke på högstadiet.
Arbetet skall utformas med hänsyn till elevens behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska även främja ett nära samarbete med övrig personal på skolan samt med vårdnadshavare.
Vi söker dig som trivs med ditt yrkesval och har stor lust att utvecklas och lära mer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna till manliga sökanden då du ska följa eleven hela dagen, även vid t.ex.ombyte i omklädningsrum.
Tjänsten är en uppehållstjänst och omfattningen är 90%.Kvalifikationer
Du ska kunna kommunicera och skapar goda relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke.
Då utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav, måste ett sådant visas upp för dig som kan bli aktuell för tjänsten, du hittar ansökan om utdrag hos polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT när du stödjer elev i undervisning.
Kunskaper om lågaffektivt bemötande är önskvärt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som elevassistent/ elevstödjare.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329855-2026-14". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
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372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Johanna Månsson johanna.mansson@edu.ronneby.se 0457617280 Jobbnummer
9955027