Elevresurs på Lärande Grundskola Södra
2025-09-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Örebro
, Huddinge
, Sollentuna
, Upplands Väsby
På Lärande Grundskola vill att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop - precis som det gör i verkliga livet. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Arbetsbeskrivning - Uppdraget som elevresurs
Som elevresurs på Lärande Grundskola Södra skapar du förutsättningar för meningsfullt lärande. För attskapa trygghet och ge alla elever likvärdiga förutsättningar arbetar vi konceptuellt enligt en gemensammodell inom Lärandes grundskolor. Vi kallar den för Lärandemodellen och den bygger på ettämnesintegrerat helhetstänk med eleven i fokus. Lärandemodell utgår ifrån värdeskapande lärande ochett nära samarbete i våra team för att ge våra elever ett meningsfullt lärande och rusta dem för framtidensständigt förändrade behov. Modellen utgör basen för dig och dina kollegor i ert gemensamma uppdrag.
Som elevresurs får du följa eleverna i deras utveckling - både socialt och kunskapsmässigt. Du arbetar iteam med dina kollegor och din omsorg, närvaro och nyfikenhet skapar den trygghet och utveckling someleverna behöver. Under skoldagen arbetar du i samverkan med lärare för att stimulera elevernas lärandeoch för att skapa en kontinuitet under hela dagen.
Vi söker nu dig som vill arbeta med en enskild elev i behov av extra stöd. Eleven behöver din hjälp attklara vardagliga moment i undervisningen, samt stöd i sociala situationer under skoltid. Under fritidstidarbetar du tillsammans med fritidshemmets personal och är aktiv i den planering/undervisning som finnsplanerad för fritidshemmet.
Vi ser att du har erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd och det är meriterande om du harkunskap och erfarenhet kring NPF. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som elevresurs och i mötetmed eleverna och deras vårdnadshavare.
Du har en tro på varje elevs vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar attutveckla ditt bemötande så att du ger de bästa förutsättningarna. Du samarbetar bra med andra människoroch relaterar till dem på ett lyhört sätt.
Som person är du trygg i dig själv och kan ta egna initiativ till lösningar. Du har god pedagogisk insiktoch kunskap om skolans styrdokument.
Vi ser att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då det krävs för god kommunikation medinterna och externa parter. Du hittar olika sätt att använda digitala resurser i ditt arbete tillsammans medeleverna. Ersättning
