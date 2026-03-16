Elevresurs med specifik kompetens inom diabetes
2026-03-16
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Söker du ett arbete där ditt engagemang och din omsorg får avgörande betydelse för ett barns välmående och delaktighet?
Som elevresurs med inriktning mot diabetesstöd får du en central roll i att skapa struktur, trygghet och kontinuitet i elevens skoldag. Din närvaro bidrar till att eleven kan delta i undervisning och aktiviteter på ett säkert och likvärdigt sätt, samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan skola, vårdnadshavare och elevhälsa. Genom att arbeta nära både pedagoger och fritidshemspersonal blir du en självklar del av skolans team och stödjer en inkluderande och omsorgsfull lärmiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Övervaka och följa upp elevens blodsockernivåer under hela skoldagen.
* Hantera och administrera insulindoser enligt överenskomna medicinska riktlinjer.
* Ge stöd kring måltider, mellanmål och fysisk aktivitet för att säkerställa stabil blodsockerkontroll.
* Agera snabbt och korrekt vid akuta situationer såsom högt eller lågt blodsocker.
* Ha kontinuerlig och tydlig kontakt med vårdnadshavare kring elevens dagsform och behov.
* Samarbeta nära klasslärare, fritidspersonal och elevhälsoteam kring elevens planering och trygghet.
* Vid behov ge stöd till andra elever i gruppen eller klassen.
Vårt erbjudande:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en välkomnande och engagerad skolmiljö där teamwork och omtanke står i centrum. Du blir en viktig del av ett erfaret och stöttande arbetslag som värdesätter samarbete, professionalism och utveckling. Vi erbjuder en vardag där dina insatser verkligen betyder något och där du bidrar till en trygg och meningsfull skoltid för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som med trygghet och noggrannhet kan ta ansvar för ett barns medicinska behov under skoldagen och bidra till en stabil och säker lärmiljö. Du arbetar strukturerat, följer rutiner med precision och har ett lugnt förhållningssätt även när situationer snabbt förändras. I din vardag möter du både elev, vårdnadshavare och kollegor, därför är du social, lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer. Du tar initiativ när det behövs, samarbetar prestigelöst i teamet och ser alltid till elevens bästa. Vi söker en person som kombinerar omtanke och tydlighet med ansvarstagande och en naturlig förmåga att skapa trygghet runt sig
Krav för tjänsten:
* Gymnasial utbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning
* Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
* God kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn som har diabetes
* Erfarenhet av Dexcom samt insulinpumpen Omnipod Dash
För denna tjänst krävs giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Rekrytering och urval kommer att ske löpande för tjänsten.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311784".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Glumslöv skola Kontakt
Bitr.rektor
Linda Narfeldt linda.narfeldt@landskrona.se 0418-474289
