Elevresurs/fritidspersonal till Stöde skola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2026-07-09
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Stöde skola är en F-9 skola som ligger cirka 40 minuters bilresa väster om Sundsvall. Skolan har omkring 260 elever och ett fritidshem med nästan 100 barn. Vi är 45 medarbetare som arbetar tillsammans i olika roller. På Stöde skola utvecklas vi tillsammans med blicken mot framtiden och med målet att vara ett stabilt och tryggt kunskapsnav för både elever och personal. Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar, arbetsglädje och stort engagemang. Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete där alla professioner samarbetar för att varje elev ska lyckas.
Så här bidrar du i rollen som elevresurs/fritidspersonal
Brinner du för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö i kombination med arbete på fritidshem? Vill du vara den avgörande länken som hjälper en elev att lyckas både kunskapsmässigt och socialt? Då kan du vara den elevresurs/fritidspersonal vi söker till Stöde skola!
Som elevresurs/fritidspersonal hos oss arbetar du nära en enskild elev / grupp elever i årskurs 1-6 samt förskoleklass och fritids. Ditt fokus är att ge det där extra stödet som gör att skoldagen och tiden på fritidshemmet blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Du samarbetar tätt med klasslärare, specialpedagog och elevhälsoteamet för att möta elevens specifika behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbete på fritidshem: Vara delaktig i planering och genomförande av undervisning i fritidshemmet och bidra med en positiv inställning till samarbete.
Pedagogiskt stöd: Förtydliga instruktioner, strukturera skoluppgifter och hjälpa eleven att hålla fokus under lektioner.
Social vägledning: Stötta eleven i det sociala samspelet med klasskamrater, särskilt under ostrukturerade tider som raster och utflykter samt under fritidshemmets tider.
Skapa trygghet: Använda kognitiva hjälpmedel (t.ex. bildstöd eller visuella scheman) för att skapa förutsägbarhet och dämpa stress.
Praktisk hjälp: Assistera vid förflyttningar, måltider och andra vardagliga rutiner under skoldagen.
Din kompetens och erfarenhet
Vem är du? Vi söker dig som är lugn, trygg i dig själv och har ett stort tålamod. Du har en förmåga att se elevens styrkor och anpassar ditt bemötande efter situationen. Tidigare erfarenhet av arbete som elevresurs i skolan eller arbete på fritidshem är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Ann Catrin Borgström, Kommunal 073-0257392 Jobbnummer
9998406