Elevresurs 75 %
Sidsjö Fristående Grundskola AB / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2026-06-10
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Välkommen att söka tjänsten som elevresurs hos oss på Sidsjö Fristående Grundskola.
Vi söker en elevassistent/resurs som vill vara med och göra skoldagen trygg, rolig och lärorik för våra elever. Hos oss får du jobba nära elever och lärare i en vardag där små insatser kan göra stor skillnad. Gillar du att skapa studiero, bygga relationer och stötta elever både socialt och i skolarbetet kommer du trivas bra här.
Om jobbet
I rollen som elevassistent/resurs kommer du arbeta riktat mot en elev under skoldagen.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i skolmiljö, tycker om att samarbeta och har ett lugnt, tydligt och respektfullt sätt mot barn och unga. Erfarenhet från liknande uppdrag är önskvärt, men du behöver inte kunna allt från start. Du bör ha en vilja att lära dig, testa nytt och ta ansvar för ditt uppdrag.
Vi vill att du:
har fullgjord gymnasieutbildning
kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift
har god samarbetsförmåga och trivs med att jobba i team
är trygg, stabil och tydlig i mötet med elever i olika situationer
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete med barn med NPF
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är tidsbegränsad- läsår 26/27. Tjänsten kan tillsättas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: linda.stromstahl@sfg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sidsjö Fristående Grundskola AB
(org.nr 556731-4595), http://www.sfg.se
Paviljongvägen 31 (visa karta
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852 40 SUNDSVALL Arbetsplats
Sidsjö Fristående Grundskola Jobbnummer
9957277