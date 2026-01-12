Elevresurs
Lärande i Sverige AB / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2026-01-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Som elevresurs på Realgymnasiet
kommer du mestadels att följa en elev i hans skolgång för att stödja lärandet. Du kommer att vara med på lektioner, vara med på raster, följa med på praktik och mycket annat. Ni kommer att jobba tätt tillsammans under dagarna, och den här eleven behöver kunna lita på att du är ett stöd för att allt ska fungera så bra som möjligt. Det blir även mycket samarbete med personalgruppen (lärare och elevhälsoteam) för att få vardagen att fungera på bästa möjliga sätt för Din elev.
kommer du vara ett pedagogiskt stöd åt en elev på gymnasienivå i form av att ha koll på studieplanering under dagen, veckan och på längre sikt. Vid själva lektioner är det viktigt att bistå elev med att sätta igång, hålla fokus och att avsluta lektion.
Elevresurs behöver kunna omvandla instruktioner till en form som elev förstår och kan komma vidare med liksom att man har olika verktyg, strategier för att stötta elever när det behövs och det kanske låser sig. Viktigt att kunna skapa en professionell relation med elever samtidigt som man behöver vara gränssättande.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• NPF-kompetens
• Färdigställd gymnasieutbildning
Det är meriterande med...
• Erfarenhet som elevresurs
• Uthållighet
• Pedagogisk insikt
• Relationsskapande
• Initiativtagande
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8490". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Lund Kontakt
Biträdande rektor
Stefan Ekvall stefan.ekvall@consensum.se 0462717773 Jobbnummer
9678853