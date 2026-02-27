Elevkoordinator till Mullhyttans skola
2026-02-27
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
På Mullhyttans skola arbetar vi målmedvetet för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö där våra elever får förutsättningar att lyckas. Därför vill vi stärka arbetet runt våra elever som behöver extra stöttning i klassrummet samt på fritids. Som elevkoordinator får du en viktig roll i detta arbete.
I rollen som elevkoordinator blir du en viktig person för elevers utveckling och välmående på Mullhyttans skola. Du är en synlig och tillgänglig vuxen i skolans vardag och på fritids och där du arbetar relationsskapande, förebyggande och främjande för att stärka trygghet och studiero.
I din roll som elevkoordinator kommer du att stötta våra elever i deras lärande i klassrummet och vara behjälplig i att ytterligare hitta strukturer och strategier i det pågående arbetet.
Du samverkar också nära med skolpersonal, elevhälsan och skolledningen och bidrar till att skapa gemensamma lösningar kring våra elever.
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning på ett år, kopplad till ett beviljat bidrag för att höja kunskapsnivån. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning att projektmedel beviljas/fortsätter och att erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och som trivs med att arbeta med yngre elever. Du har lätt för att skapa tillit, är lugn, tydlig och trygg i mötet med elever.
Det viktigaste är att du har rätt förhållningssätt, att det finns ett genuint engagemang för elevernas utveckling och att du har förmågan att bygga professionella relationer. Personlig lämplighet kommer att vägas tungt. I denna tjänst kommer du att vara en del av en skola där vi ser alla elever som våra elever och där samarbete och elevfokus är central.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi kräver ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Mullhyttans skola F-6 Kontakt
Rektor/ Verksamhetschef elevhälsan
Petra Lycke petra.lycke@lekeberg.se 0585-48837 Jobbnummer
9766661