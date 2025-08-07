Elevkoordinator till Burgårdens gymnasium, IMA
2025-08-07
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Våra yrkesprogram ger grundläggande högskolebehörighet. Vi är en mångkulturell skola med 1250 elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, hår- och makeupstylister, barberare och fashion designers tillsammans med samhällsvetare, undersköterskor, barnskötare, stödassistenter, naturvetare och djurvårdare. På Burgården blir yrkesdrömmar till verklighet! Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bi en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar.
Brinner du för att arbeta nära ungdomar och bidra till en trygg och inspirerande skolmiljö? Då kan rollen som elevkoordinator vara helt rätt för dig! Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad elevkoordinator som med ett elevnära förhållningssätt vill vara med och forma våra elevers skoldag.
Som elevkoordinator på Burgårdens introduktionsprogram kommer du att ha en operativ och synlig roll i vår skola. Du är en viktig vuxenkontakt och en naturlig länk mellan elever, personal och föräldrar. Ditt uppdrag består bland annat av att lotsa och vägleda elever. Du kommer att röra dig aktivt på områden inom och utanför skolan, vid exempelvis raster och under lektionstid. Genom din närvaro, ditt stöd och dina elevsamtal bidrar du till att alla elever känner sig motiverade att komma till skolan varje dag. Du är aktiv i att uppmärksamma och följa upp frånvaro enligt gällande rutiner. Ditt arbete är en viktig del i upprätthållande av trivsel och studiero. Du agerar förebyggande, men kan också hantera diverse situationer som uppstår på ett lugnt och professionellt sätt.
Du arbetar tillsammans med rektorer, elevhälsoteam och trygghetsteam då ni gemensamt samordnar kring elever som av olika anledningar har studiesvårigheter och därmed riskerar att inte nå sina mål. Du arbetar med grupper och i sociala samspel, är behjälplig i utredningar kring kränkningsanmälningar och vid kontakt gällande elev och familj, samt verkar för en god arbets- och lärandemiljö för eleverna. Du stöttar också mentorerna i deras frånvaroförebyggande arbete.
Du samarbetar med alla yrkesroller i skolan, föräldrar och myndigheter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.Kvalifikationer
Som elevkoordinator skapar du relationer med eleverna, lyssnar in deras behov och är ett stöd i både stort och smått. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Det är därav av stor vikt att du har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar och har en god förmåga att bygga relationer, samt är en positiv förebild för skolans ungdomar.
Vi söker dig som är beteendevetare eller socionom, eller har annan adekvat högskoleexamen inom beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på gymnasieskola är meriterande.
Vidare är du lösningsfokuserad, serviceinriktad, tålmodig och flexibel och kan på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer. Du kan självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Vi ser även gärna att du har god IT-kunskap och lätt för att använda diverse digitala system och IT-verktyg.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
