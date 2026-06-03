Elevhandledare till Stensättersskolan
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Pedagogjobb / Katrineholm Visa alla pedagogjobb i Katrineholm
2026-06-03
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Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Stensättersskolan är en centralt belägen och relativt nybyggd F-6 skola i Katrineholm med fritidshem och anpassad grundskola som öppnade till höstterminen 2022.
Skolan är uppbyggd med tre hemvister för F-6 och en fjärde för eleverna i anpassad grundskola. Detta skapar mindre delar samtidigt som det finns goda möjligheter för nära samarbete och fadderverksamheter.
Skolan har fina ateljéer för bild, slöjd och musik. Det finns också möjlighet till undervisning utomhus på vår terrass och vi har gångavstånd till både skogen och centrum.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som elevhandledare hos oss är du ett stöd och resurs för enskild eller några elever. Detta innebär att du finns med som stöd vad det gäller praktiska och sociala utmaningar som kan uppstå under en skoldag eller på fritidshemmet. Du finns med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och är en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Du arbetar aktivt för att stärka elevens självständighet och delaktighet i skolans gemenskap. Du använder dig av bildstöd och tecken som naturliga stöd i den dagliga kommunikationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som barnskötare eller yrkesutbildning som elevassistent med goda kunskaper om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov. Har du erfarenhet av motsvarande uppdrag är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du ska ha goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Du är engagerad och flexibel samt öppen för många lösningar och arbetssätt. Du har lätt för att skapa och bevara goda relationer till människor. Du är en tydlig och trygg vuxen med social kompetens, gott ledarskap och empati. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers utveckling genom samspel och dialog. Du är en rak och öppen person med god struktur, organisatorisk förmåga samt handlings- och initiativkraft. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329490/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Drottninggatan 19 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9943791