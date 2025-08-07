Elevhälsochef / Verksamhetschef förskola
Om kommunen
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service.
Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!Arbetsuppgifter
Tibro kommun har fyra grundskolor, åtta förskolor, anpassad grundskola samt IM. Tjänsten är en kombination av elevhälsochef och verksamhetschef för kommunens åtta förskolor.
Du kommer in ett spännande utvecklingsarbete som präglas av att skapa strukturer för likvärdighet, rättssäkerhet och kvalitet i syfte att öka måluppfyllelsen. Förvaltningen har systematiskt arbetat med sina kvalitetsprocesser kring bl.a. närvaro och särskilt stöd. Ditt uppdrag kommer att innefatta uppföljning och implementering av de nya processerna ute i de olika verksamheterna.
I uppdraget som elevhälsochef har du medarbetar- och arbetsmiljöansvar för Tibro kommuns elevhälsoverksamhet samt en medarbetare i kommunens skolsociala team. Du bistår nämnd och skolchef i att bära huvudmannaansvaret, organiserar resurser och verkar för en likvärdig elevhälsa på kommunens grundskolor. Du har budgetansvar för den gemensamma elevhälsan och rapporterar till förvaltningschefen. Du ansvarar även för den del av elevhälsan som sorterar under Hälso- och sjukvårdslagen, uppdrag direkt från nämnden. Du deltar i ett nätverk för elevhälsochefer i Skaraborg och arbetar tillsammans med rektorerna, och verksamhetschefen för grundskola, med det systematiska kvalitetsarbetet.
I uppdraget som verksamhetschef för förskolorna har du medarbetar- och arbetsmiljöansvar för kommunens rektorer i förskolan. Du stöttar rektorerna i både drift och utvecklingsarbete. Du verkar för en likvärdig utbildning på de olika enheterna och för det systematiska kvalitetsarbetet samt helhet och samverkan. Som verksamhetschef är du en del av förvaltningens ledningsgrupp vilket ger stora möjligheter till påverkan på en övergripande nivå.
I Tibro kommun är det korta beslutsvägar och du kommer ha stor möjlighet att påverka framtiden för kommunens alla barn och elever.Profil
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad och samarbetsorienterad ledare med erfarenhet av elevhälsoarbete och/eller förskola. Du är väl förtrogen med det lagrum som styr verksamheterna och uppdaterad på de förändringar som sker och planeras inom utbildningssektorn. Du har en pedagogisk examen eller motsvarande.
Vi ser att du haft en tidigare chefs- eller ledarroll och lyckats med att bygga och leda välfungerande team, då detta är en central del av uppdraget. Du är en god kommunikatör och har lätt för att formulera tydliga budskap i mötet med medarbetare och andra såväl interna som externa kontakter.
Du har erfarenhet av att driva förändrings- och implementeringsarbete tillsammans med både personalgrupper och ledningsteam, och gör det med ett tydligt och verksamhetsnära ledarskap. Som ledare är du prestigelös och har en förmåga att involvera och motivera dina medarbetare. Du drivs av att utveckla verksamheten och skapa långsiktiga, hållbara resultat, alltid med barnen och elevernas bästa i fokus.
