Elevhälsochef och Specialistpsykolog ref. nr. 19/26
Elevhälsan erbjuder skolans elever tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Nu söker vi en Elevhälsochef som inkluderar arbete som specialistpsykolog med fördelning 50/50 på respektive uppdrag. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!
I rollen som Elevhälsochef kommer du att leda och driva det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Detta sker i samverkan med Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetschefer, rektorer samt elevhälsan. I din roll förväntas du att samordna och leda elevhälsoteamens olika professioner. Med ett tydligt uppdragsfokus leder och utvecklar du verksamheten i enlighet med skollagens krav och läroplanens uppdrag. Vi ser gärna att du har kunskap avseende hälso- och sjukvårdslag då tjänsten även innefattar uppdrag som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Du har ett övergripande ansvar för ekonomi, verksamhet, personalansvar för skolsköterskor, kuratorer, psykolog, talpedagog, hälsocoach.
Du representerar Kalix kommun i elevhälsofrågor i extern samverkan med Regionen och övriga aktörer.
I rollen som specialistpsykolog medverkar du till att utveckla den interna organisationen (Elevhälsan), till exempel genom att utbilda, utveckla och leda nya arbetssätt. Du arbetar inom Elevhälsan med din expertkunskap vad gäller forskning om hälsofrämjande och förebyggande insatser och metoder, leder implementering av aktuella metoder och förhållningssätt och förmedlar aktuell forskning och genomför utbildningsinsatser
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som läst specialist inom pedagogisk psykologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Arbetserfarenhet inom skolans verksamhet är ett krav, likaså att du har erfarenhet av elevhälsoarbete och utveckling av elevhälsoteam. Körkort är krav.
Som Elevhälsochef har du mycket god förmåga att engagera, entusiasmera och motivera medarbetare att nå goda resultat. Du har gott förtroende hos såväl interna som externa samarbetspartners och trivs med samverkan och att bygga nätverk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan: https://www.kalix.se/kommun/Dialog-och-synpunkter/Kontaktuppgifter/Utbildningsforvaltningen/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://Kalix.se
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Skolchef
Charlotte Sundqvist charlotte.sundqvist@kalix.se 0722004875 Jobbnummer
