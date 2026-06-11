Elevcoach
Vara kommun / Pedagogjobb / Vara Visa alla pedagogjobb i Vara
2026-06-11
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Vi söker nu en elevcoach som främst arbetar på individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö, främja närvaro och etablera positiva relationer med våra elever.
Din roll
Arbetet innebär att du stöttar och coachar elever i skolan. Detta gäller såväl i arbetet i klassrummet och mindre sammanhang som i sociala relationer och på raster. En viktig del är också att delta i det främjande närvaroarbetet. Arbetsuppgifterna kan variera över tid och det är viktigt att du är flexibel och kan ställa om utifrån behov som uppstår i verksamheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med undervisande lärare, skolans elevhälsoteam, arbetslag, skolledning och i förekommande fall även vårdnadshavare.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har ett intresse för arbete med ungdomar och vill att de ska lyckas. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever utifrån deras förutsättningar och behov samt din förmåga att samarbeta med kollegor och elevers vårdnadshavare.
Du har goda kunskaper i att möta elevers olika behov och har en god förmåga att skapa goda relationer och motivera elever i deras skolarbete och livssituation. Du arbetar med ett positivt förhållningssätt och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skola och utbildning i form av fritidsledare eller socialpedagog.
Din framtida arbetsplats
Välkommen till en arbetsplats där du får möjlighet att tillsammans med lärare, arbetslag, elevhälsa och skolledning göra skillnad för våra elever varje dag! Alléskolan är en 7-9 skola med ca 370 elever belägen inne i centrala Vara.
På Alléskolan arbetar vi utifrån mottot "Vi ser dig och varandra" - ett förhållningssätt som innebär att arbeta med eleverna i fokus och att se och stödja helheten runt eleven samt utgå från det som fungerar och förstärka det positiva. All personal har ett gemensamt ansvar för att få våra elever att lyckas.Publiceringsdatum2026-06-11Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med eventuell möjlighet till förlängning.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
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534 81 VARA Arbetsplats
Sektor bildning, Alléskolan Kontakt
Facklig företrädare, nås via kontaktcenter 0512-31000 Jobbnummer
9960284