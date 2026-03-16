Elevassistenter till Torslandaskolan anpassad grundskola
Vill du vara en viktig del av en inspirerande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att växa och utvecklas? Vi på Torslandaskolan anpassad grundskola söker nu två engagerade och pedagogiska elevassistenter som brinner för att möta varje elevs behov.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Torslanda anpassade grundskola får du en unik möjlighet att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där du gör skillnad i elevers liv varje dag. Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och annan personal, både under skoldag och i fritidshem, för att stötta och motivera eleverna i deras lärande och personliga utveckling.
I din roll som elevassistent kommer du att:
- Arbeta nära elever och kollegor för att skapa en trygg och engagerande och utvecklande skolmiljö.
- Hjälpa till med anpassningar och stöd som behövs för att eleverna ska nå sina mål.
- Stötta elever med olika behov och anpassa pedagogiska metoder för att främja deras lärande.
- Delta i planering och genomförande av aktiviteter och undervisning som stimulerar elevernas intresse och nyfikenhet.
Du kommer att bli en del av ett engagerat team, där du får möjlighet att dela med dig av dina idéer och erfarenheter. Tillsammans skapar vi en lärorik och inkluderande skola där alla elever kan växa och nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Formella krav
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du ska även ha minst 6 månaders erfarenhet inom anpassad grundskola.
Det är meriterande att ha:
- Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar
- Erfarenhet av arbete med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
- Erfarenhet av arbete med Lågaffektivt bemötande
- Erfarenhet av fysisk omvårdnad eller egenvård
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är:
- Stabil och trygg: Du ger våra elever den säkerhet och trygghet de behöver för att växa och utvecklas.
- Flexibel: I en dynamisk skolmiljö är det viktigt att kunna anpassa sig och hantera olika situationer.
- Kommunikativ: Du har en förmåga att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och lyssna aktivt på deras behov.
- Samarbetsinriktad: Du är en lagspelare som gärna arbetar tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
- Pedagogisk: Din förståelse för lärandeprocesser och förmåga att anpassa undervisningen gör skillnad för våra elever.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Julia Gustafsson, Biträdande rektor julia.gustafson@grundskola.goteborg.se 031-3673871 Jobbnummer
9800718