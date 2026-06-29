Elevassistenter till Rösjöskolan (visstidsanställning)
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2026-06-29
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Rösjöskolan ligger i Edsberg med närheten till naturreservat och Rösjön. Här går cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass. Verksamheten har en skolmiljö som skapar alla förutsättningar till rörelse, lärande och hälsa, och våra medarbetare drivs av att göra skillnad och skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kompensatoriska uppdraget är stort och skolan arbetar aktivt med att skapa både en socialt och kunskapsmässigt främjande verksamhet.
Detta är en visstidsanställning på heltid under läsåret 2026/2027.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i anpassad grundskola är du med genom elevens hela skoldag och arbetar nära undervisande lärare. Du deltar i planering och genomförande av undervisningen genom att skapa tydliga anpassningar före, under och efter lektioner. I ditt uppdrag använder du kommunikativa stödprocesser och arbetar i nära samverkan med undervisande lärare för att stödja elevens utveckling och lärande.
Du skapar förutsättningar för elevernas delaktighet i lek, kommunikation och socialt samspel, och arbetar med vardagsaktiviteter för att stärka deras självständighet. Tillsammans med undervisande lärare i idrott och hälsa stödjer du elevernas motoriska utveckling.
På skolan arbetar vi med TBA (tillämpad beteendeanalys) och all personal i anpassad grundskola får regelbunden handledning av vår beteendeanalytiker.
Vi söker ca 18 medarbetare om 100% till anpassade skolan, där det finns möjlighet till tillsvidaretjänst, men även visstidsanställning och vikariat. Kvalifikationer
Du är en trygg och stabil person med god personlig mognad och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever och kollegor. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Du har god pedagogisk insikt och förstår hur du kan anpassa arbetssätt, kommunikation och stödstrukturer utifrån varje elevs behov. Du är lyhörd, strukturerad och har förmåga att arbeta långsiktigt och målinriktat i ett team där elevens utveckling står i centrum.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola.
Meriterande
Utbildning inom TBA (tillämpad beteendeanalys).
Erfarenhet av eller utbildning i kommunikationshjälpmedel, t.ex. TAKK.Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9984166