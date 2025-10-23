Elevassistenter till Oxievångsskolans anpassade grundskola
2025-10-23
Ref: 20252493 Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Oxievångs anpassade grundskola är en växande verksamhet och det är nu dags att utöka med en ny klass åk 1-3.
Vår anpassade grundskola har inriktning ämnesområde och riktar sig till elever med en medelsvår till svår intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bedrivs i egna lokaler vid Oxie IP, där vi har hemklassrum samt ämnessalar för musik, hemkunskap och motorik och matsal. Samtliga klassrum är utrustade med fräsch anpassad möblering, samt interaktiva bildskärmar. Vi söker nu dig som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent i vår anpassade grundskola. Tjänsten innebär en unik möjlighet att vara med att fortsatt bidra och utveckla arbetslaget och verksamheten.
Som elevassistent ingår du under skoltiden i ett arbetslag där du arbetar i nära samarbete med ansvarig speciallärare och andra elevassistenter. Utöver skoltiden arbetar du tillsammans med kollegorna på fritidshemmet. Som elevassistent ger du eleven det stöd den behöver under dagen. Omvårdnad såsom stöd på toalett, blöjbyten, påklädning osv ingår i arbetet, liksom att stödja elevens kunskapsutveckling. Elevens utveckling, trygghet och välmående är fokus för vårt gemensamma arbete genom hela skoldagen.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du är yrkesutbildad, t ex som barnskötare eller elevassistent eller har minst två års arbetslivserfarenhet med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av arbete med intellektuella funktionsnedsättningar. I tjänsten behöver du ha goda kunskaper kring olika diagnoser och funktionsnedsättningar samt hur dessa bemöts för att uppnå goda resultat. Du har kunskap att arbeta med alternativa kommunikationsmetoder såsom TAKK.
Då du dagligen kommunicerar med elever som har språkliga och kognitiva utmaningar, behöver du ha goda kunskaper i svenskt tal och skrift. Du arbetar med ett tydligt, lågaffektivt förhållningssätt och är en god relationsbyggare. Du är lyhörd för vad eleven behöver i olika situationer och är lösningsorienterad i ditt förhållningssätt. Du har en positiv elevsyn som präglas av en tro att alla elever kan och ska få utveckla sin fulla potential. Du ser vinsten i kollegialt samarbete och att lära tillsammans. I kollegiet visar du god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt.
Om arbetsplatsen
Oxievångsskolan är en skola F-9 med ca 750 elever. I den anpassade grundskolan arbetar vi i fräscha lokaler ca 15 minuters promenad från Oxievångs grundskola. I teamet ingår speciallärare, specialpedagoger, pedagog, elevassistenter och grundlärare fritidshem. Vi har varje elev i fokus och bygger vårt ledarskap på goda relationer. Vi stöttar varandra och kompletterar varandras kompetenser. Vi tror på teamarbete och att tillsammans bygga en lärmiljö präglad av hållbarhet, trygghet och glädje som stimulerar elevens lust och motivation att lära. Vi arbetar för att varje elev ska utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: 2026-01-09Övrig information
