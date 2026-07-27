Elevassistenter till Hjulsbroskolan F-6
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Vi söker nu engagerade elevassistenter som vill vara med och skapa en trygg, strukturerad och glädjefylld vardag för våra elever. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.
Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att vara med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
I denna tjänst kommer du att arbeta nära elever med olika typer av NPF. Du kommer utifrån elevens eller elevernas dagsform, förutsättningar, intressen och behov att utgöra ett stöd genom hela dagen.
Din arbetsplats
Hjulsbroskolan är en F-6 skola som ligger naturnära i utkanten av Linköping. Hit kan man enkelt ta sig med både buss och bil.
På skolan går cirka 275 elever som lär och utvecklas med stöd av våra engagerade lärare. Vi ger eleverna förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro. Detta genom att bemöta varje elev med respekt för dess person och arbete i en trygg miljö. Under dagarna lägger vi stort fokus på att skapa en god studiemiljö och vi arbetar aktivt med ett positivt beteendestöd.
Hjulsbroskolan erbjuder en stabil organisation med en hög andel behöriga lärare som tillsammans skapar en positiv arbetsmiljö och arbetar för att skapa varma relationer med eleverna. Genom ett tätt kollegialt samarbete och med fokus på kunskap bidrar Hjulsbroskolans medarbetare till att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.
Vill du vara en del av vårt team och arbeta för att driva skolan och dess verksamhet framåt, då är du varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare/elevassistent från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med elever/barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt samt att du har kunskaper om NPF.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. Att kunna vara flexibel och ta egna initiativ är också delar som blir av vikt i det dagliga arbetet. I din roll förväntas du skapa goda relationer och samarbeta väl med de kontakter som förekommer, det gäller såväl med kollegor, vårdnadshavare och andra externa aktörer. Du tar initiativ och leder arbetet med eleverna genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast/efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17534
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Therése Lennartsson therese.lennartsson@utb.linkoping.se +4613207942 Jobbnummer
10011986