Elevassistenter till Brunnsboskolans anpassade grundskola 1-9
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Nu söker vi på Brunnsboskolan tre elevassistenter för arbete i vår anpassade grundskola årskurs 1-9.
Brunnsboskolan är en F-9-skola belägen vid Brunnsbotorget på Hisingen, med mycket goda bussförbindelser och endast fem minuters resa från Centralstationen. Vår målsättning är att skapa en skola där elever, personal och vårdnadshavare trivs och tillsammans tar ansvar för en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi vill att alla elever ska känna sig sedda, trygga och respekterade, och som elevassistent kommer du att vara en viktig del av detta arbete.Dina arbetsuppgifter
I vår anpassade grundskola arbetar vi i team med lärare, lärare i fritidshem, förskollärare och elevassistenter. Vi planerar, utvecklar och genomför elevernas undervisning och träning utifrån deras individuella behov. Som elevassistent stödjer du eleverna i alla delar av skoldagen, både i undervisningssituationer och under övrig tid. Du bidrar till att skapa en trygg och strukturerad miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas utifrån sin fulla potential. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och ser möjligheter före hinder. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team där vi tillsammans arbetar för att alla elever ska lyckas.
Tillsammans för att alla ska lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill jobba med elevfokus hos oss på Brunnsboskolans anpassade grundskola. Du har en gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Digital kompetens är ett krav för att hantera information och dokumentera vilket är en naturlig del i undervisningen. Du som söker ska ha 6 månaders erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Vi ser gärna att du har kunskaper i alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tecken som stöd och bildstöd. Det är också en fördel om du även har vana att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Som person har du lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Samarbete är viktigt för dig och du har god förmåga att arbeta tillsammans för att utföra arbetsuppgifter. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du har förmåga att förmedla trygghet och tillit till eleverna samtidigt som du själv är lugn och har tålamod. Slutligen behöver du kunna motivera och utmana men också ha förmåga att sätta gränser.
Vi söker elevassistenter för låg-, mellan- och högstadie på vår anpassade grundskola och önskar därför att du förtydligar i ansökan vilken typ av erfarenhet du har och vilka årskurser du tidigare har arbetat i.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Kommunal . goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495 Jobbnummer
9966917