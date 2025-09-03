Elevassistenter till anpassade gymnasieskolor i Göteborg
2025-09-03
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
Anpassad gymnasieskola inom utbildningsförvaltningen i Göteborg består av 9 skolor. Anpassad gymnasieskola är en egen skolform med egna kursplaner. Här läser drygt 400 elever på nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs behov, utveckling, möjligheter och förutsättningar. Vi arbetar hela tiden med att utveckla den pedagogiska verksamheten för att nå en ökad måluppfyllelse för eleverna. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer och har intellektuell funktionsnedsättning, ibland med olika tilläggshandikapp som exempelvis autism, rörelsehinder, syn eller hörselnedsättning.
Vi söker nu flera kompetenta och engagerade timvikarier som kan få våra elever att trivas, utvecklas och nå utbildningens mål. Ditt arbete kommer att bidra till att skolan lyckas med sitt pedagogiska uppdrag och att eleverna rustas inför vuxenlivet.
Ditt uppdrag som elevassistent innebär att skapa tydlighet, struktur och trygghet under hela skoldagen. Du kommer ge eleverna stöd både enskilt och i grupp, i såväl lärande som omsorg. Målet med ditt arbete är att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att lyckas med ditt uppdrag krävs en hög grad av professionalism i ditt förhållningssätt och att du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov, förutsättningar och dagsform.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du jobbar tillsammans i nära kollegialt samarbete med både lärare, övriga elevassistenter och elevhälsopersonal. Skolans rektor är din närmsta chef. Du bidrar till att skapa en kultur och ett förhållningssätt som går i linje med skolans värderingar.
Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande.
Läs mer på www.ag.goteborg.se Kvalifikationer
Krav på minst ett års erfarenhet av arbete med ungdomar eller barn inom anpassad skola, eller flera års relevant erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionshinder. Krav på erfarenhet av att arbeta genom lågaffektivt bemötande, med tydliggörande pedagogik och AKK. Det är meriterande om du även en relevant grundutbildning exempelvis som elevassistent, undersköterska, stödassistent eller liknande.
Du har god fysik och rörlighet, möjlighet att klara tunga lyft och medverka på elevernas aktiviteter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, särskilt muntlig kommunikation.
Det är även meriterande med digital kompetens utöver grundläggande nivå. B-körkort är meriterande.
Som person är du en stabil och trygg person som är professionell i din yrkesroll. Du är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du är flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Ersättning
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen
Rektor
