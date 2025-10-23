Elevassistent vikariat (VT26) till Klagshamnskolan
2025-10-23
Ref: 20252492 Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Är du en glad, positiv och ansvarstagande person som vill arbeta tillsammans med oss på Klagshamnsskolan? Nu har du chansen! Vi söker en elevassistent för vårterminen 2026 då en av våra medarbetare ska studera. Som elevassistent arbetar du med en eller flera elever, både individuellt och i grupp, i skola, förskoleklass och fritidshem. Du är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet under ledning av ansvarig pedagog. Du bidrar till att främja elevernas utveckling och lärande.
I uppdraget kan det ingå omvårdnad av enskilda elever samt arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Arbetet är varierat och formas utifrån det specifika uppdraget. Du samarbetar med andra yrkesgrupper och ingår i ett av fritidshemmets arbetslag. Tillsammans med lärare, pedagoger och andra elevassistenter skapar du en trygg och lärorik skoldag där elevernas välmående står i centrum.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den pedagogisk såsom barn- och fritidsprogrammet eller liknande ser vi det som meriterande. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna 6-9 år. Du har erfarenhet av att arbeta med enskilda elever.
Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa. För att passa in hos oss så är du som person lugn, strukturerad och arbetar med lågaffektivt bemötande. Du har lätt för att skapa god relationer med elever. Du kan arbeta enskilt med elever men också vid behov arbeta i team med kollegor. Du bidrar till studiero och en god lärandemiljö under hela skoldagen.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Klagshamnsskolan är en F-9-skola med cirka 800 elever och närmare 90 medarbetare. Skolan består av två byggnader: Klagshamnsbyggnaden (förskoleklass och åk 1) och Strandbyggnaden (åk 2-9). Fritidsverksamhet för åk 4-6 bedrivs i egna lokaler. Ledningsgruppen består av rektor, två biträdande rektorer samt en administrativ chef/biträdande rektor. Läsårets utvecklingsarbete fokuserar på Lust att lära, ett tema vi gemensamt identifierat med elever och personal. Vi värnar om kvalitet och likvärdighet genom gemensam tid för samplanering och sambedömning. För att stärka känslan av en sammanhållen F-9-skola skapar vi mötesplatser över stadiegränserna. Vi är en skola med mycket glädje och en stabil personalstyrka som stöttar varandra. Tillsammans formar vi framtidens globala medborgare - med mod, kunskap och kompetens.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-07-10
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
