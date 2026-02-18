Elevassistent vid resursspåret, Ås skola
2026-02-18
- Ett jobb med plats för ansvar och gemenskap
Vill du vara en del av resursspårets verksamhet, där vi har elevens bästa i fokus, där lärare och elevassistenter har ett tätt samarbete och ingår i hela Ås skolas gemenskap. Då är detta tjänsten för dig.
Som elevassistent på resursspåret har du ett tätt samarbete med undervisande lärare och arbetar som stöd för eleverna under hela dagen.
Välkommen till oss!
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
På resursspåret som är förlagd på Ås skola tar vi emot elever med autism från hela kommunen som har behov av mycket anpassad studiemiljö. Vi arbetar tillsammans, lärare och elevassistenter för att matcha elevernas behov.
På Ås skola finns det ca 500 elever. Behörigheten är hög på såväl skola som fritidshem och det finns ett högt medarbetarengagemang som genomsyrar verksamheten. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna.
En dag som elevassistent på resursspåret.
Som elevassistent inom resursspåret är du flexibel och kan hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF. Du har en vilja att samarbeta med andra pedagoger, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Detta är särskilt viktigt då våra elever behöver helheter i sin vardag och att vi ser det livslånga lärandet som vårt uppdrag.
Som elevassistent följer du även eleverna under deras tid på fritidshemmet. Samarbete med annan personal och hemmet är A och O för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Du ingår i arbetslag resursspåret, men samarbete med övrig personal på skolan är en självklarhet hos oss då resursspårets elever ska ges möjligheter att samverka med andra elever i den utsträckning de kan.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du är utbildad elevassistent.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Tidigare erfarenheter av att arbeta med elever med autism är meriterande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 % med start 2026-08-01.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej! Det gläder mig att du är intresserad av denna tjänst. Jag vill att du som jobbar på resursspåret på Ås skola och fritidshem ska bidra i en gemenskap som präglas av utveckling, struktur, relationellt förhållningssätt och glädje. Jag vill välkomna dina idéer, din erfarenhet och ditt engagemang.
Du är varmt välkommen till Ås skola och resursspåret.
Kontaktperson för tjänsten
Sara Wikman, biträdande rektor
0640-17205sara.wikman@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Fackliga representanter nås även genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
