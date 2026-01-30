Elevassistent, Väderstad skola, visstidsanställning 75-100%
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Väderstad skola är en F-6 skola med cirka 120 elever. Skolan ligger i Väderstad samhälle mitt på den östgötska landsbygden. Tillsammans på skolan arbetar vi utifrån att alla barn är allas barn. Alla barn ska känna sig trygga hos oss och möta varje dag med glädje och nyfikenhet. Vi arbetar för att samtliga elever ska få det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Arbetsuppgifter
Uppdraget som elevassistent innebär att arbeta som stödperson för elever under hela skoldagen, både i undervisningen, mellan lektioner (t ex på raster, i matsalen) och på fritids.
Du samverkar med skolans olika professioner för att stötta och stimulera elevens lärande och utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som barnskötare eller yrkesutbildning som elevassistent. Har du erfarenhet av motsvarande uppdrag är det meriterande.
Du har god förmåga att arbete med andra människor, att lyssna, vara empatisk och respektfull. Du är också prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. I din roll har du god förmåga att skapa och bibehålla relationer och du samarbetar väl med personer i olika roller och sammanhang.
Du har förmåga att anpassa dig till förändrade förhållanden och du uppmuntrar och stödjer i förändringsarbete.
Du är trygg och har förmåga att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att förhålla dig konstruktivt till feedback.
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Intervjuer och rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling.
Rektor
