Elevassistent till Ulleviskolan
Vill du göra skillnad i elevers vardag och bidra till en trygg och utvecklande skolmiljö? Hos oss får du möjlighet att påverka och inspirera. Välkommen till Ulleviskolan!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.
Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för en enskild elev eller elever. Detta innebär att vara med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
I denna tjänst arbetar du nära elever med olika typer av NPF samt elever i behov av särskilt stöd. Du stöttar eleverna utifrån deras dagsform, förutsättningar, intressen och behov, med målet att skapa trygghet, struktur och goda utvecklingsmöjligheter. Som elevassistent ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp fritidshemmets aktiviteter. Du är en aktiv del i skolans utvecklingsarbete och bidrar till att stärka kvaliteten i verksamheten genom ditt engagemang och din professionalitet.
Tjänsten är ett vikariat under från och med 2026-08-03 till och med 2027-02-19
Din arbetsplats
Ulleviskolan är belägen i stadsdelen Skäggetorp. Här går cirka 160 elever från förskoleklass till årskurs 6, med tillhörande fritidshem. På Ulleviskolan möts du av en varm, inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum. Här arbetar vi tillsammans, oavsett profession, med ett gemensamt mål att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår vision är tydlig, en skola där alla får lyckas. Det innebär att vi varje dag strävar efter att skapa en lärmiljö där elever känner sig sedda, får rätt stöd och uppmuntras att utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Vi tror på att lyfta varandra, sprida positiv energi och bygga framtidstro hos våra elever.
På Ulleviskolan präglas arbetet av en stark kollegial gemenskap och hög professionalitet. Inom enheten samverkar grundskola och anpassad grundskola tillsammans med fritidshem och elevhälsa. Genom detta samarbete skapar vi en helhet kring eleven där varje insats är viktig.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare/elevassistent från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med elever i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med IF/NPF eller lågaffektivt bemötande.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. I din roll förväntas du skapa goda relationer och samarbeta väl med de kontakter som förekommer. Du tar initiativ och leder arbetet med eleverna genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-02-19
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16924
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Linköpings kommun
http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Meris Hasanbegovic meris.hasanbegovic@utb.linkoping.se 013-263308
