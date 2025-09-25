Elevassistent till Tygelsjöskolans anpassade grundskola
Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2025-09-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252266 Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som elevassistent i anpassad grundskola och som vill bli en del av vårt team på Tygelsjöskolans anpassade grundskola. Eleverna på vår skola går i åk F-6, och vi har elever som både läser mot ämne och ämnesområde.
Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar till stor del med omsorg av elever. I uppdraget ingår även att stötta pedagogisk personal med enskilda elever och grupper, för att de ska få en välfungerande vardag. Elevassistent i anpassad grundskola stöttar också pedagogisk personal med arbetet kring enskilda elever och grupper för att de ska kunna få en välfungerande skoldag. Elevassistenten i anpassad grundskola bidrar till att främja elevernas utveckling. Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar du med omvårdnad, vilket även kan innebära medicinsk hjälp.
Elevassistenten är delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elever tillsammans med ansvarig pedagog i enlighet med sitt uppdrag. Elevassistenten medverkar till hög kvalitet på det pedagogiska innehållet utifrån läroplanens mål och intentioner. Elevassistenten arbetar utifrån den dokumentation som tillhandahålls om elever, exempelvis pedagogisk dokumentation eller medicinska handlingsplaner.
Arbetet som elevassistent i anpassad grundskola innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner. Vid behov kan även kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget.
Eleverna har ofta en IF diagnos tillsammans med andra diagnoser, både inom NPF och medicinska, och därför är det viktigt att arbeta med tydlig struktur och tillgängliga lärandemiljöer.
Vi arbetar för varje elevs bästa skola och utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i både skolan och på fritidshemmet som syftar till att stärka alla elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt.Kvalifikationer
Du som söker har en gymnasial utbildning. Det är meriterande med inriktning mot omvårdnad alternativt motsvarande kunskap genom minst två års erfarenhet av barn och unga med funktionsnedsättning/intellektuell funktionsnedsättning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med olika fysiska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar samt meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola. Du har kunskap kring olika diagnoser och funktionsnedsättningar samt hur dessa bemöts.
Även meriterande med kunskap kring alternativa kommunikationsmetoder och
kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. I denna rekryteringen så kommer
Välkommen med din ansökan! I denna rekryteringen kommer det efter ett första urval skickas ut ett test som används som ett andra urvalssteg i processen
Om arbetsplatsen
Tygelsjöskolan utgör, tillsammans med Pilbäckskolan, ett rektorsområde där Tygelsjöskolan är en åk F-3 skola med ca 300 elever. Vi arbetar med att skapa en trygg skolmiljö med stort fokus på vår värdegrund. Vår ledord är värme, delaktighet och stolthet. Verksamheten genomsyras av vårt åtagande, språkutvecklande förhållningssätt. Runt om Tygelsjöskolan finns det en fantastisk natur som skapar goda möjligheter att driva pedagogisk verksamhet i utomhusmiljö.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: En Tillsvidare, En visstid tom 2025-12-19
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast/Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Sara Lantz sara.lantz@malmo.se - Jobbnummer
9527287