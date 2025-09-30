Elevassistent till Torslanda anpassade grundskola 1-9
2025-09-30
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Torslanda anpassade grundskola erbjuds du ett elev- och verksamhetsnära arbete, i tätt samarbete med kollegor. Du följer eleverna genom dagen, vilket innebär att du arbetar pedagogiskt både i skola, på raster och i fritidshem. Arbetet utgår från målgruppens behov och kan innefatta stöd i undervisningssituationer, sociala sammanhang och vardagliga moment. En viktig del i uppdraget är att stötta och utveckla elevernas kommunikation, utifrån respektive elevs individuella förmåga, vilket kräver tydlighet, flexibilitet, tydliggörande pedagogik samt AKK (exempelvis bildstöd och TAKK). I rollen som elevassistent möter du alla aspekter av elevernas mående och fokus ligger därför på gott bemötande och ett lågaffektivt förhållningssätt.
Du ingår i ett arbetslag som i huvudsak utgörs av lärare och elevassistenter men där det även kan komma att ingå andra yrkesgrupper. Samarbetet kring eleverna är en grundsten i verksamheten. Som elevassistent har du tillgång till en bred och djup bild av varje elevs styrkor och behov, vilket är en ovärderlig tillgång i utvecklingsarbetet på både individ- och gruppnivå. Tillsammans kan vi skapa de bästa lärmiljöerna för var och en av våra elever.
Utöver det elevstödjande arbetet är du kontaktperson åt några elever, vilket till exempel kan innebära viss dokumentation och vårdnadshavarkontakt. Om du arbetar med någon elev som har LSS-verksamhet kan du komma att ansvara för dennes genomförandeplan. Som elevassistent förväntas du vara delaktig vid utvecklingssamtal, arbetslagsmöten och andra möten, samt engagera dig i våra kompetensutvecklingsinsatser (till exempel projekt kring TAKK). Du får löpande handledning i din roll som elevassistent av lärare/speciallärare. Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning. Utbildning inom funktionsstöd, såsom stödassistent eller resurspedagog är starkt meriterande. Det är även meriterande om du är insatt i aktuella styrdokument, så som läroplanen för anpassad grundskola och LSS-lagen. Erfarenhet av att skriva genomförandeplaner och hantera Treserva är meriterande.
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning och NPF-diagnoser (exempelvis autism, ADHD och språkstörning). Det är meriterande om du även har dokumenterad erfarenhet av att bemöta problemskapande beteende på ett professionellt och lågaffektivt sätt. Du använder TAKK, bildstöd och andra former av tydliggörande pedagogik.
Personliga kvalifikationer
Ditt arbetssätt är lågaffektivt och du ser möjligheter snarare än hinder. Du är lösningsfokuserad och kreativ, på ett sätt som gör att du kan anpassa lärmiljön på ett kompenserande sätt utifrån elevernas behov.
Du ska vara intresserad av det mellanmänskliga mötet och vara bra på professionellt relationsskapande gentemot elever, men även i kontakt med vårdnadshavare och medarbetare. I arbetet med eleverna behöver du vara analytisk och ligga steget före, för att kunna möta upp och stödja i olika situationer. I det dagliga arbetet behöver du följa beslutade rutiner, vilket bidrar till en trygg lärmiljö, där eleverna har fasta strukturer att förhålla sig till.
Du har en god samarbetsförmåga, vilket innebär att du både ska vara initiativtagande och kunna förhålla dig till andras idéer och gemensamma överenskommelser. Du behöver vara aktiv och självständig men samtidigt inlyssnande. Därtill ska du medverka aktivt i handledning. Etik och värdegrundsfrågor ska vara centrala för dig och du ska kunna förmedla en positiv elevsyn.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Julia Gustafsson julia.gustafson@grundskola.goteborg.se 0707 64 22 81 Jobbnummer
