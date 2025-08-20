Elevassistent till Teleborg centrum skola
2025-08-20
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Teleborg centrum skola rymmer flera olika verksamheter vilket ger en mångfald och dynamik. Här finns grundskola för åk 7-9, fritidsgård och filialbibliotek. Läsåret 2025/2026 har vi cirka 420 elever uppdelade på 16 klasser och ca 55 anställda.
På Tc lär eleverna för framtiden, de utmanas och ges det stöd de behöver. Ett prioriterat mål för oss är att eleverna känner att de har inflytande, studieengagemang och rätt stöd för sitt lärande. Hos oss finns många gemensamma traditioner som bidrar till ett gott klimat på skolan både hos elever och personal.
Vi söker nu en elevassistent! I rollen kommer du att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen, hantera raster och förflyttningar i syfte att få hela deras skoldag att fungera på bästa sätt.
Du blir knuten till ett av våra arbetslag där du samarbetar med speciallärare, lärare och elevkoordinator under ledning av en arbetslagsledare.
Tjänsten är tidsbegränsad och sträcker sig till och med 2026-06-17, med start omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent. Har du erfarenhet av liknande yrke ses detta som meriterande.
Vi tror att du är flexibel, empatisk och lugn. Vidare är du tydlig och har förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare.
Vi kommer att gå igenom urval löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
