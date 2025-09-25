Elevassistent till Skuru-Duvnäs resursskola, Nacka kommun
2025-09-25
Har du erfarenhet av att arbeta med barn inom autismspektrum? Vill du vara en del av en växande och välfungerande resursskola som alltid utgår från varje elevs behov och som präglas av öppenhet, flexibilitet och starkt kollegialt samarbete? Sök då tjänsten som elevassistent på Skuru-Duvnäs resursskola redan idag!
Vi söker två elevassistenter på heltid med start i januari - en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning med avslut juni 2026.
Det finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Välkommen till Skuru-Duvnäs resursskola
Skuru-Duvnäs resursskola riktar sig till elever inom autismspektrumtillstånd som är i behov av att få särskilt stöd i anpassade lokaler och i en mindre grupp. Flera av eleverna har också andra diagnoser inom NPF. Resursskolan följer grundskolans läroplan. Den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är anpassad utifrån elevens förutsättningar och behov. Vi har barn i åldrarna sju till 16 år vilket ger oss möjligheten att arbeta med den röda tråden genom hela elevens grundskoletid. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/skuru-duvnasresursskola/
Ditt uppdrag
I rollen som elevassistent arbetar du med elever som går på resursskola. Du ansvarar för elever med autism, ofta i kombination med andra NPF-diagnoser. Du har ett nära och tätt samarbete med lärare och övriga elevassistenter i ditt arbetslag. Arbetslaget träffas varje vecka för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Du följer och stödjer elever i alla undervisningsmoment och övergångar under hela skoldagen samt i fritidsverksamhet. Det är läraren som planerar och skapar undervisningsmaterial men du är delaktig i genomförandet. Vidare säkerställer du elevers trygghet, trivsel och utveckling både socialt- och kunskapsmässigt. Du är även med när elever genomför utflykter och aktiviteter utanför skolan.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial utbildning
- god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn inom autismspektrum
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta med barn inom resursskola
- utbildning som resurspedagog, socialpedagog, behandlingsassistent eller liknande
- erfarenhet av att arbeta inom skola, förskola och/eller vård och omsorg, exempelvis inom personlig assistans, korttidsboende, daglig verksamhet eller annan verksamhet där du haft hand om andra
- gymnasieutbildning med inriktning mot barn- och fritid eller vård och omsorg
- kunskap om och praktisk erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, stabil och professionell person som behåller lugnet även i stressiga och pressade situationer. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ- alltid med elevernas och verksamhetens bästa och behov i fokus. Vidare har du en god empatisk förmåga. Din empatiska förmåga gör att du kan förstå och sätta dig in i elevers och vårdnadshavares perspektiv och situation för att stötta och agera på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Skuru-Duvnäs resursskola är en växande och välfungerande skola som startade hösten 2023. I augusti flyttade vi in i en helt ny skolbyggnad som vi delar med Ektorps skola och Ektorps anpassade grundskola. Här har vi en naturskön närmiljö med skog, vatten och Nyckelvikens naturreservat runt hörnet. Vår arbetsplats kännetecknas av gott kamratskap och nära samarbete.
Som elevassistent hos oss får du engagerade, erfarna och kompetenta kollegor med stort intresse för elever inom autismspektrumtillstånd. Vi utgår alltid från varje elevs behov samt erbjuder en arbetsmiljö präglad av öppenhet, flexibilitet och ett starkt kollegialt samarbete. I nära samarbete med kollegor och skolledning får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Camilla Aldén på 070-431 97 06 och camilla.alden@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
