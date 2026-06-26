Elevassistent till särskild undervisningsgrupp på Edsbergsskolan (60%)
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2026-06-26
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Elevassistent till särskild undervisningsgrupp på Edsbergsskolan (60%)
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Edsbergsskolan är en högstadieskola med visionen "trygga elever som trivs i skolan och är väl förberedda för framtiden". Skolan består av två delar: en grundskola för årskurs 7–9 med strax under 300 elever och en anpassad grundskola för årskurs 7–9 med runt 30 elever. Vi erbjuder fördjupning i musik och idrott samt spetsutbildning i engelska och matematik.
Detta är en tillsvidareanställning på 60% med start i augusti eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i den särskilda undervisningsgruppen arbetar du nära elever som behöver extra stöd i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du stöttar eleverna i undervisningen, hjälper till att skapa struktur och trygghet i vardagen och bidrar till en tillgänglig lärmiljö genom att arbeta med anpassningar utifrån individuella behov. Rollen innebär ett nära samarbete med lärare, elevhälsa och övrig personal för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i både undervisningssituationer och sociala sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning eller erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd som arbetsgivaren anser lämplig. Du är trygg, relationsskapande och tydlig i ditt bemötande och har förmåga att skapa struktur och arbetsro för elever som behöver en anpassad lärmiljö. Du trivs i ett nära samarbete med kollegor och har ett stort engagemang för att bidra till elevernas utveckling.Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Urvalet sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9981861