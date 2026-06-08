Elevassistent till Rödsleskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Oskarshamn Visa alla pedagogjobb i Oskarshamn
2026-06-08
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Rödsleskolan ligger belägen intill natursköna Döderhultsdalen. Skolan har ca 730 elever fördelade på F-3, 4-6, 7-9 och fritidshem samt ca 100 personal. Alla pedagoger tillhör ett arbetslag med tillhörande samordnare.
På Rödsleskolan arbetar engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som är måna om att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. På vår skola finns elever med olika bakgrund och med skilda behov av stöd och vägledning genom skoltiden. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar var och en på sitt sätt till att bevara och utveckla ett gott klimat för alla på skolan.
Nu söker vi flera elevassistenter som vill vara ett stöd för våra elever under skoldagen. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt.
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent och resurs för våra elever. Du arbetar nära en eller flera elever under skoldagen och är ett viktigt stöd i såväl undervisning som sociala situationer. Uppdraget innebär att anpassa stödet utifrån elevens individuella behov i nära samarbete med arbetslaget och elevhälsan. Eleverna kan ha olika behov såsom neuropsykiatriska funktionsvariationer, medicinska behov som diabetes, andra funktionsvariationer eller behov av särskilt stöd. Du bidrar till att skapa trygghet, struktur och delaktighet i elevens skoldag.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och det är meriterande om du även har erfarenhet av barn med diabetes. Tjänsterna kan komma att kombineras med arbete i fritidshemmet.
I uppdraget ingår att:
• stödja elever i undervisningen och under raster
• bidra till en lugn, trygg och inkluderande lärmiljö
• hjälpa till med struktur, tydlighet och rutiner
• samverka med lärare och övrig personal
• vid behov hantera medicinska rutiner enligt instruktion, t.ex. stöd kring diabetes
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av arbete med barn och unga
• har kunskap om eller erfarenhet av NPF och lågaffektivt bemötande
• är trygg i att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du vara:
• trygg och stabil
• empatisk och lyhörd
• flexibel och lösningsfokuserad
• tydlig och strukturerad
• bra på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• ansvarstagande ledare
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Begär utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola kostnadsfritt hos polisen.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Reneé Solstad 010-356 0000 Jobbnummer
9951465