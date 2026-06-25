Elevassistent till Risöskolan, anpassad grundskola, vikariat
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2026-06-25
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Risöskolan är Sundbybergs stads anpassade grundskola för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Skolan ligger i Rissne, Sundbyberg. Här går drygt 60 elever från förskoleklass till och med årskurs 9 och läser enligt läroplan för anpassad grundskola, ämnen eller ämnesområden. Målet är att vi ska ge eleverna den bästa tänkbara starten i livet, både kunskapsmässigt och socialt. Viktiga i pelare i skolans arbete är tydliggörande pedagogik, kommunikation och positivt beteendestöd.
Språkutvecklande arbetssätt ger eleverna möjlighet att uttrycka sig vilket bidrar till ökad delaktighet och självständighet, motivation och trygghet. Alla elever ska känna sig trygga på Risöskolan då trygghet är en förutsättning för lärande.
Som elevassistent på Risöskolan syftar arbetet till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål. Du kommer att arbeta både under skoltid och på fritidshem/korttidstillsyn. Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Omsorg och tillsyn av elever är också viktiga delar i uppdraget. Dina arbetsuppgifter innebär att under lärarens pedagogiska ansvar delta i genomförandet av undervisningen, att tillsammans med fritidspersonal ansvara för fritidsverksamheten och att tillsammans med arbetslaget svara för elevernas tillsyn och aktiviteter under raster, fritidshem och annan icke lektionsbunden tid. Det kan röra sig om att hjälpa eleven att finna ro i sina studier eller vara behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också handla om att träna på vardagliga uppgifter; ta emot och lämna vid skolskjuts, hygien, övergångar, rastaktiviteter, måltider, viss medicinering och handhavande utifrån rutiner egenvård med hjälp.
Vi söker dig som har kunskaper om och erfarenheter av att arbeta i anpassad skola med elever med intellektuell funktionsnedsättning, autism och problemskapande beteenden. Du har kunskaper om alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du är utbildad barnskötare, elevassistent eller har likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med elever på tidig utvecklingsnivå, med fokus på kunskapsutveckling och ökad självständighet. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du lugn, uthållig, initiativrik, flexibel, positiv och har en god samarbetsförmåga. Du har erfarenhet av att arbeta i olika gruppkonstellationer och av att ta ansvar individuellt såväl som i grupp. Du tycker om att vistas ute/röra på dig både på land och i vatten och tycker om att arbeta med skapande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansök senast den 13 juli 2026.
Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka ett år med start den 10 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 56 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Biträdande rektor
Veronica Söderlund veronica.soderlund@sundbyberg.se Jobbnummer
9978801