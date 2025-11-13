Elevassistent till Puoltikasvaara skola
2025-11-13
Puoltikasvaara ligger 5 mil norr om Gällivare, vackert belägen vid sjön Soutujärvi. Barnen i vår skola kommer från byarna Skaulo, Puoltikasvaara och Moskojärvi. Puoltikasvaara skola är en liten skola för elever i årskurs F-6, där klasserna består av mellan 4-8 elever. Skolan ligger i samma byggnad som förskolan och har ett nära samarbete med både förskolan och fritidshemmet. Skolan har nyligen renoverats och erbjuder en mycket fin inomhusmiljö med genomtänkta lärmiljöer. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag. Du kommer att ingå i arbetslaget runt klassen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med mentor, elevhälsan och fritidspersonal med att planera och genomföra undervisning som ska möjliggöra en god lärmiljö för eleven/eleverna. Du är ett stöd och vägledare för eleverna samt ska stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och ni kommer ha dialog kring elevernas lärande och utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasiebehörighet och har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, visstidsanställning fram till juni 2026, med eventuell förlängning. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26.
Upplysningar
Rektor Stina Rynbäck, tel 0970-818 740
Rekryterare Ann-Louise Johansson, 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Gällivare kommun
Gällivare Kommun
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
stina Rynbäck stina.rynback@gallivare.se 0970-818740 Jobbnummer
