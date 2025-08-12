Elevassistent till Örtagårdsskolans anpassade grundskola
Dina arbetsuppgifter
Örtagårdsskolan söker nu en elevassistent som ska arbeta i anpassad grundskola. Som elevassistent arbetar du med en eller flera elever i skolan, fritidshem eller korttidstillsyn. Du är delaktig i planering, genomförande samt utvärderar det pedagogiska arbetet med elever under ledning av ansvarig lärare. Du stöttar elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. I uppdraget ingår det omvårdnad av enskilda elever. Arbetet som elevassistent innebär arbetsuppgifter utifrån uppdragets karaktär och du samverkar med dina kollegor.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Vi vill att du sen tidigare har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola samt har erfarenhet av att arbeta med AKK. Vi ser också att du är van vid att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt förstår elevernas olika förutsättningar och behov. Det är mycket viktigt att du har kunskap om autism samt kan arbeta lågaffektivt. Det är av vikt att du har förmåga att kunna tolka social interaktioner och signaler hos elever. Du ska vara van i att arbeta i arbetslag och vara flexibel i ditt arbetssätt Du bör ha god insikt och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Som person tar du en roll som vuxen förebild samt är trygg och tillitsskapande.
I denna rekryteringen kommer det efter ett första urval skickas ut ett test som används som ett andra urvalssteg i processen
Om arbetsplatsen
Örtagårdsskolan är en F-9 grundskola och har en 1-9 anpassad grundskola. Totalt har vi cirka 500 elever. Anpassad grundskola består av cirka 50 elever som läser ämne eller ämnesområde. Fritidshemmet på anpassad grundskola har cirka 20 elever och vår korttidstillsyn har 10 elever. Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklande undervisning i alla verksamheter. Ett nära samarbete mellan personal och skolledning gör att det blir tydligt för alla att vi arbetar i en gemensam och målmedveten riktning.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid 6 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
