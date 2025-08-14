Elevassistent till Örtagårdsskolan
2025-08-14
Dina arbetsuppgifter
Pga. Tjänstledighet söker vi på Örtagårdsskolan en ny elevassistent! Tjänsten är på visstid men kommer eventuellt kunna övergå i en fast tjänst. Du kommer arbeta med elever i vår "flexgrupp" på lågstadiet samt på fritidshemsavdelningen Enhörningen med elever i årskurs 2. Du är delaktig i planering, genomförande samt utvärderar det pedagogiska arbetet med elever under ledning av ansvarig lärare. Du stöttar elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Arbetet som elevassistent innebär arbetsuppgifter utifrån uppdragets karaktär och du samverkar med dina kollegor. I vår "flexgrupp" arbetar undervisande lärare och tre elevassistenter med elever som har behov av ett mindre sammanhang för att ta till sig undervisningen. Eleverna är ibland med i sina klasser och då följer du med dem som stöd. Under rasterna stöttar du eleverna i det sociala samspelet. På fritidshemmet arbetar du tillsammans med två grundlärare mot fritidshem och en annan elevassistent. Utifrån läroplan och styrdokument skapar ni tillsammans en trygg och stimulerande miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen, gärna barn och fritidsprogrammet eller liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har god kunskap om och erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd samt elever med utmanande beteende. Det är mycket viktigt att du har kunskap om autism samt kan arbeta låg affektivt. Det är av vikt att du har förmåga att kunna tolka social interaktion och signaler hos elever. Du ska vara van i att arbeta i arbetslag och vara flexibel i ditt arbetssätt.
Du bör ha god insikt och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Som person tar du en roll som vuxen förebild samt är trygg och tillitsskapande. Du är intresserad av att arbeta i en mångkulturell miljö där du ser olikheter som tillgångar. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringen kommer det efter ett första urval skickas ut ett test som används som ett andra urvalssteg i processen
Om arbetsplatsen
Örtagårdsskolan är en F-9 grundskola och en 1-9 anpassad grundskola med ca 500 elever. Låg- och mellanstadiet är tvåparallelligt medan högstadiet har en parallell. Vi vill att alla elever ska lyckas i skolan genom att vara delaktiga i sitt eget lärande. Vi vill att alla elever ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga för att kunna nå sin fulla potential. Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklande undervisning på hela skolan i alla verksamheter. Ett nära samarbete mellan personal och skolledning gör att det blir tydligt för alla att vi arbetar i en gemensam och målmedveten riktning. Örtagårdsskolan är en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Malmö Universitet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.om. 2026-02-13
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
