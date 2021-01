Elevassistent till Örtagårdens förskola, Hultsfreds kommun - Hultsfreds kommun, För- och grundskola - Barnskötarjobb i Hultsfred

Prenumerera på nya jobb hos Hultsfreds kommun, För- och grundskola

Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Barnskötarjobb / Hultsfred2021-01-15Vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens förskola!I Hultsfreds kommun finns elva förskolor. I den här rekryteringen söker vi efter dig som vill arbeta som elevassistent på Örtagårdens förskola i Hultsfred.I Hultsfred är alla förskolor knutna till en gemensam ledningsorganisation. Under 2019 - 2021 utvecklar vi undervisningen utifrån fem prioriterade mål; Likvärdig förskola och skola, Trygghet och värdegrund, Barn- och elevinflytande, Tillgängliga, anpassade och kreativa lärmiljöer och Effektiva team.I vårt arbete kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) handlar arbetet just nu om att säkerhetsställa att förskolan arbetar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En del i satsningen är SKUA-inspiratörer som har till uppgift att utmana sina kollegor genom kollegialt lärande. En del av arbetet när det gäller hållbar utveckling är vårt kreativa återbruk som bygger på att ta tillvara på spillmaterial från lokala företag.Som medarbetar i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/ 2021-01-15Till Örtagårdens förskola söker vi en elevassistent, som vill arbeta med barns lärande och utveckling.Som elevassistent är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang kring barnen. Tillsammans med pedagoger, övrig personal på förskola och med stöd av specialpedagog planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet kring barnen som behöver extra stöd i sitt lärande. I din yrkesroll är du också ett stöd till enskilda barn.Du följer barnen under sin dag på förskolan där du finns som stöd i barnens lek och lärande. Du arbetar förebyggande för att minska situationer som orsaker stress för barnet.Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen. Du är en stabil och trygg vuxen som kan skapa förutsättningar för goda sociala samspel.Du möter barnens behov utifrån ett salutogent helhetsperspektiv och ett pedagogiskt förhållningssätt där du utgår från barnens färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där barnens färdigheter används och svårigheter kompenseras.Du förväntas kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner t.ex. specialpedagoger, psykolog, habiliteringen och vårdnadshavare för barnens bästa där du ser samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola som en viktig framgångsfaktor.Vi söker dig som vill ge dig ut på en spännande resa i förskolans värld!Som person är du trygg, stabil och utrustad med tålamod. Du har god social kompetens samt samarbetsförmåga. Du är nyfiken och kreativ när det gäller att skapa möjligheter till lärande och utveckling för varje barn.Det är meriterande om du har assistentutbildning och/eller erfarenhet av att arbetat med barn med särskilda behov. Vidare ser vi också positivt på om du har pedagogisk utbildning/eller erfarenhet av att tidigare ha arbetat i pedagogisk verksamhet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Välkommen till oss, i Hultsfreds kommun är vi stolta över våra förskolor!ÖVRIGTUrval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt!Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.Vi har valt Offentliga Jobb som rekryteringskanal för att marknadsföra våra lediga tjänster och vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. 75% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-03-01 Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2021-06-13 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-01-31Hultsfreds kommun, För- och grundskola5526509