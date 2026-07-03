Elevassistent till Öjaby skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-07-03
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Öjaby skola är en F-6 skola med drygt 300 elever. Skolan är naturskönt belägen vid Helgasjön. Öjaby skola jobbar för alla barns välmående och att skapa goda relationer i en trygg och tillgänglig lärmiljö, vilket ger eleverna möjlighet till utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
I tjänsten som elevassistent arbetar du på grupp- och individnivå med att hjälpa, stödja och stimulera elever under skoldagen, på lektionstid, på raster och på fritidshemmet.
I uppdraget som elevassistent är det viktigt att kunna skapa struktur och tydlighet i elevens skoldag samt att ge eleven känslan av att den lyckas under skoldagarna.
I arbetet ingår tät kontakt med vårdnadshavare och pedagoger. Tillsammans med klasslärare och speciallärare planerar du arbetet med eleven samt drar upp gemensamma riktlinjer för bemötande och förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har annan relevant pedagogisk utbildning.
Du är lyhörd och flexibel och har förmågan att skapa stabilitet genom att du är en trygg och klok vuxen.
Som person är du positiv, stresstålig, strukturerad, lugn, flexibel och engagerad. Du lämnar inget åt slumpen utan tar ansvar för ditt arbete och följer gemensamma beslut. Du är van vid att arbeta i grupp men kan även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga då det ingår i arbetet att ha tät kontakt med vårdnadshavare och pedagoger.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, det är positivt om du har erfarenhet från arbete med lågaffektivt bemötande och NPF diagnoser.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse., upphör: 2027-06-13 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 264/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9990496