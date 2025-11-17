Elevassistent till Nytorpsskolan, anpassad grundskola
2025-11-17
Brinner du för skolutveckling, förbättra undervisning och skapa nya vägar för att höja elevernas resultat? Då ska du kolla hit! Vi söker nu elevassistent till vår anpassade grundskola.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent till vår anpassade grundskola kommer du att arbeta i nära samarbete med vår speciallärare, lärarna och givetvis övriga elevassistenter. Antalet och vilka elever du kommer att stötta varierar, vilket ger dig en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö. Arbetstider kan varierar utifrån vårt spann mellan 06:00-18:00. I denna tjänst har du ansvar för fritidshemmet alternerande under öppning och stängning samt stöd under skoltid.
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och forma skolans verksamhet. I uppdraget ingår även vårt fritidshem där vi har ett nära samarbete med grundskolans fritidshem.
Beskrivning om skolan
Nytorpsskolan ligger vackert belägen i Hammarkullen, alldeles intill ett litet skogsområde. I den anpassade grundskolan arbetar vi åldersintegrerat i årskurserna 4-9. Det är idag två klasser med totalt 14 elever men med plats för 16. En klass Ämnen och en Ämnesområde. En lärare arbetar i varje klass och därtill normalt 2 elevassistenter. Vid behov på elev- eller gruppnivå kan vi vara fler elevassistenter. En utbildad specialpedagog/speciallärare jobbar också heltid på vår anpassade med det närmaste ledarskapet för verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning, gärna med en inriktning som har gett dig kunskap om elever i anpassad grundskola. Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar. Har du erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är det meriterande. Har du en utbildning inom omsorg och/eller erfarenhet av alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) är det också meriterande för tjänsten. Rollen kräver även att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska, både i tal och skrift, samt att du kan ta till dig av och bearbeta facklitteratur på svenska. Talar du flera språk eller har du tidigare arbetat i ett mångkulturellt område är det meriterande.
Som person är du lyhörd och en bra kommunikatör. Du arbetar strukturerat med individuella anpassningar och tydliggörande pedagogik, samt har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroendefulla relationer med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare och du är trygg i dig själv och din yrkesroll.
Du behöver vilja vara med och utveckla verksamheten utifrån varje elevs behov. I ett område som präglas av en språklig och kulturell mångfald ser vi olikheter som en tillgång. Vi ser det som självklart att du som söker delar vår vilja att stödja alla elever utifrån deras förutsättningar.
Du behöver vara aktiv, deltagande, initiativtagande och flexibel för att möta de olika personer och arbetsuppgifter som jobbet innebär.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tas i anspråk förutsatt att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
