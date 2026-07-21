Elevassistent till Nygårdskolan, anpassad grundskola
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2026-07-21
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Vi söker en engagerad elevassistent som kan bidra till att ge våra elever de bästa chanserna att lyckas i livet!
Inom anpassad grundskola är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare, lärare i fritidshem/förskollärare och elevassistenter. Du kommer arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp med ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan. Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. I ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter strävar du efter att hitta individuella lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och psykiskt påfrestande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har något av följande;
Gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
Godkänt från yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning till elevassistent inom folkhögskola
Examen/godkänt från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande.
Uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som elevassistent
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete som elevassistent, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller annan arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer är det en fördel. Har du förståelse för uppdraget som elevassistent liksom kännedom om läroplanen är det meriterande. Likaså ser vi gärna att du har god pedagogisk förmåga. Kunskaper kring hantering av exempelvis epilepsi och diabetes är en fördel.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Kunskaper kring omsorgs- och hygiensituationer samt kunskaper kring utmanande beteende är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper i digitala kommunikationshjälpmedel och kunskaper i TAKK.
Du har god förmåga att möta barn i skolålder och kunna stimulera eleverna i deras utveckling. Du bör även ha förmåga att entusiasmera och motivera. Du är en balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt.
För att lyckas med ditt uppdrag som elevassistent är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Vi ser gärna att du kan behålla lugnet och vara tålmodig i situationer som kan uppstå. Du är ansvarstagande och bör vara lyhörd för elevens behov.
Då arbetet kan vara fysiskt krävande krävs det att du har god fysik. Du behöver ha B-körkort för manuell växellåda för att kunna köra elever till olika aktiviteter. Vi vill också att du är simkunnig och kan cykla.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Nygårdskolan är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. På Nygårdskolan går elever från årskurs 1-9. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande förhållningssätt samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-21Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Anpassad skola Kontakt
Rektor, Nygårdsskolan
Anna Niklasson +4644136321 Jobbnummer
10008341