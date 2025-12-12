Elevassistent till nya Västerängsskolan
Nybro kommun / Barnskötarjobb / Nybro Visa alla barnskötarjobb i Nybro
2025-12-12
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
På Västerängsskolan F-6 med fritidshem har vi ca 220 elever och 30 medarbetare. Det är en arbetsplats med god teamanda och högt elevfokus där ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt är viktigt. För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare och kunna samarbeta med kollegor och ledning.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar varierade arbetsuppgifter där du i huvudsak stöttar elev med NPF. Det kan även finnas inslag av att vara resurs på gruppnivå.Kvalifikationer
Du behöver ha stor erfarenhet av att arbeta i skolan eller likvärdigt med elever som har NPF och där behoven är omfattande både vad gäller omsorg och kommunikation. Du behöver kunna använda olika kommunikationsvägar för att nå fram till den elev du stöttar och vara trygg i detta. Det är meriterande om du har arbetat med eller är utbildad inom PECS och TAKK.
Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753) Kontakt
Rektor
Penelope Grant Penelope.Grant@nybro.se 0481-45487 Jobbnummer
9640633