Elevassistent till Navetskolan
Karlshamns kommun / Barnskötarjobb / Karlshamn Visa alla barnskötarjobb i Karlshamn
2026-03-31
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlshamns kommun i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent nära eleverna och anpassa ditt stöd utifrån deras individuella behov. Du kan komma att arbeta dedikerat med en enskild elev, med en mindre grupp eller som stöd för hela klassen. Under lektionerna förtydligar du lärarens instruktioner genom muntliga förklaringar, tecken som stöd, sinnesstimulans eller bildstöd, och du stöttar eleverna i undervisningen under lärarens ledning. Vid behov håller du även i lektioner utifrån lärarens planering. Arbetet kan omfatta vår fritidsverksamhet före och efter skoldagen, där du tillsammans med kollegor planerar och driver verksamhetens innehåll.
En viktig del av uppdraget är att stötta eleverna i praktiska moment under dagen, såsom toalettbesök och blöjbyte, rastaktiviteter, måltider, lyft och förflyttningar samt att möta upp vid taxi. Du bidrar till elevernas sociala utveckling genom att stödja dem i samspelet med andra och du följer deras egenvårdsplaner, vilket kan innebära att testa blodsocker, administrera läkemedel eller genomföra sondmatning. Tillsammans med övrig personal deltar du i planering, genomförande och utvärdering av elevernas utveckling. Genom att dokumentera elevernas skoldag är du också med och rustar dem för ett så självständigt liv som möjligt efter skolan. Under en vecka kan du arbeta på flera avdelningar, vilket kräver flexibilitet och trygghet i att hantera nya situationer och elevgrupper.
Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och även andra externa professionella, exempelvis habilitering och LSS. Dessutom samverkar du med övriga verksamheter på skolan så som grundskolan och andra verksamheter inom anpassade grundskolan.
Krav för tjänsten:
Du ska vara minst 18 år
Eftergymnasial utbildning som elevassistent eller socialpedagog
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning som barnskötare eller undersköterska, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vidareutbildning inom: Neuropsykiatriska-, och intellektuella funktionsnedsättningar
Alternativ och kompletterande kommunikation (AAK)
Bildstöd och struktur
Tecken och stöd
Omvårdnad (HLR, egenvård, omsorg)
Erfarenhet av arbete inom ovan nämnde utbildningsområden
Erfarenhet av arbete med barn/elever med autism
Erfarenhet av arbete med barn eller unga i behov av särskilt stöd, inom skola eller fritidshem.Dina egenskaper
Som person drivs du av att skapa de allra bästa förutsättningarna för elever inom anpassad grundskola. Du har en genuin vilja att förstå varje elev utifrån deras förutsättningar och du möter dem med tålamod, värme och respekt.
Du har en stark empatisk förmåga och kan sätta dig in i elevernas perspektiv utan att ta över deras känslor. Du är flexibel och trygg i att anpassa dig när förutsättningarna förändras, och behåller lugnet även i situationer som kräver snabb omställning.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med kollegor. Du lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar tillsammans med andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är stresstålig och har förmågan att behålla fokus och ett realistiskt perspektiv även när tempot är högt.
Du skapar struktur och trygghet omkring dig och bidrar till studiero och en positiv lärmiljö. Framför allt har du ett stort engagemang för att stötta elever i deras utveckling - både i skolan och i deras väg mot ett mer självständigt liv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen:
Navetskolan är en anpassad grundskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Skolan ligger i centrala Asarum och erbjuder undervisning för årskurs 1-9, vilken idag består av ca 60 elever. Navetskolan består av fyra avdelningar, som är placerade på Stenbackanavet, på Lindemoområdet och i en byggnad i nära anslutning till Klockebacksskolan. Skolan har ca 50 medarbetare, pedagoger och elevassistenter, som arbetar tillsammans i team.
Information om tjänsten:
Anställningsform semestertjänst
Omfattning 60-100% både visstidsanställningar och tillsvidareanställningar
Antal tjänster: 6
Tillträde 2026-08-10
Sista ansökningsdag 2026-04-19Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Ange löneanspråk i ansökan.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För mer info om tjänsten kontakta:
Ida Johansson, rektor, 0454-574005, ida.johansson4@karlshamn.se
Paul Nilson, biträdande rektor, 0454-574033, paul.nilson@karlshamn.se
Facklig företrädare, kommunal, 0454-811 91 Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Rektor
Ida Johansson ida.johansson4@karlshamn.se Jobbnummer
9831016