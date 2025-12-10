Elevassistent till Landalaskolan anpassad grundskola 1-6
Göteborgs kommun / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Välkommen till skolområde 7 i Centrum, där Landalaskolan 1-6 anpassad grundskola, Mossebergsskolan F-2 och Guldhedsskolan F-9 ingår.
I vårt skolområde går cirka 850 elever och arbetar cirka 125 medarbetare. Vi har ett gott samarbete över skolorna och drar nytta av varandras styrkor och kompetenser, vi stöttar och hjälper varandra med både strategiskt och operativt arbete i våra verksamheter. Vi har ett gemensamt elevhälsoteam i skolområdet där rektor, biträdande rektorer, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och specialpedagoger ingår.
Landalaskolan anpassad grundskola ligger centralt på en höjd ovanför Kapellplatsen och Landalatorg. Omgivningen är lugn och i anslutning till skolan finns grönområden inom kort promenadavstånd. På Landalaskolan anpassad grundskola vet vi att barn gör rätt om de kan och lär sig av att lyckas; vi ser det relationella perspektivet som ett självklart förhållningssätt i alla möten med våra elever.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent till en löpartjänst. En löpartjänst innebär att du kommer att arbeta där det behövs som mest, vilket kan variera under veckan och kanske även under en dag.
Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar du för att stötta eleverna under hela skoldagen. Du arbetar i team tillsammans med lärare och övriga kollegor med att utforma och anpassa undervisningen för att möta elevernas specifika behov utifrån lärarens planering. Ditt uppdrag är att flexibelt, tillsammans i teamet, hitta vägar för eleverna att nå sin fulla potential, kunskapsutveckling och självständighet. Eftersom skolan är nyetablerad vill vi att du genom din kompetens är en delaktig part i utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasial utbildning. Du ska ha sex månaders erfarenhet inom anpassad grundskola och kunskaper i, eller erfarenhet av att arbeta med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper om och kan använda tecken som stöd.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven får vad den personen behöver.
Du tar initiativ, sätter i gång elevers läraktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och vilar tryggt på värdegrunden att alla barn gör rätt om de kan och vi har som uppgift att utveckla deras förmågor och färdigheter arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Katarina Börjesson katarina.borjesson@grundskola.goteborg.se 031-3673985 Jobbnummer
9637278