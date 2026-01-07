Elevassistent till Kungsladugårdsskolan anpassad grundskola
Göteborgs kommun / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Vi söker nu en ny elevassistent till Kungsladugårdsskolan anpassad grundskola.
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026.
Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola med cirka 620 elever. I vår organisation ingår även anpassad grundskola med cirka 35 elever. Skolan ligger i Majorna med närhet till många fina miljöer. Bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss. Kungsladugårdsskolans grundsyn är alla barn är allas barn.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ingår du i ett klassarbetslag med klasslärare, lärare i fritidshem och elevassistenter. Du stödjer eleverna både under skoldagen och på fritids. Du arbetar med att bygga relationer till eleverna, är uppmärksam på deras behov och stödjer dem med både skolarbete, i aktiviteter, övergångar samt med hygien och toalettbesök.
Du samarbetar med kollegor, vårdnadshavare och andra personer runt eleven. Du kan både sköta de dagliga rutinerna och vara delaktig i att utveckla arbetssätt och rutiner för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inom Barn och fritid eller Vård och omsorg. Du har även en påbyggnadsutbildning inom området för anpassad grundskola, exempelvis elevassistent eller stödassistent. Tjänsten kräver att du har minst 6 månaders erfarenhet av att arbeta med barn i anpassad grundskola. För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har arbetat med barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning med olika utvecklingsnivåer samt med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kunskaper i tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), samt erfarenhet av tydliggörande pedagogik och bildstöd, är också mycket värdefulla.
Eleverna har behov av stöd i socialt samspel, kommunikation och omvårdnad. Du behöver därför vara trygg, lugn och stabil i dig själv som person.
Du är relationsskapande och har en professionell hållning gentemot elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd gentemot dina kollegor. Du reflekterar kring etik och värdegrundsfrågor. Du har ett stort engagemang och god förmåga att se varje elevs möjligheter och behov och ligger steget före. För att motivera, inspirera och utmana eleverna använder du din förmåga att visa ödmjukhet, värme och kunna sätta gränser. Du är lyhörd, flexibel och har tålamod.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/21". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Peter Holmqvist peter.holmqvist@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9670476