Elevassistent till Kommungemensam särskild undervisningsgrupp
Vill du bidra till att elever lyckas och de ska känna trygghet i sin fortsatta utveckling? Du gör det genom att samverka med elevens nätverk och tillsammans med ditt arbetslag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven. Tillsammans tar ni ansvar för att öka elevernas måluppfyllelse.
Du kan vara den vi söker!
Rollen
Stötta elever i deras lärande och personliga utveckling.
Utveckla elever genom att hjälpa dem i deras lärande och utveckla självständighet.
Utföra undervisning utifrån en planering av lärare.
Vara ett stöd för eleverna under elevens hela skoldag.
Bemöta eleverna med nyfikenhet.
Finnas med i nätverket kring eleven.
Det här är vi
Du kommer att vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet av vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp, där fokus ligger på att varje elev ska ges förutsättningar att lyckas. Du tillhör arbetslaget inom Anpassad grundskola, men ditt uppdrag är inom den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen. Arbetet riktar sig mot samtliga grundskolor i kommunen. I rollen samarbetar du även nära kommunens centrala barn- och elevhälsa.
Verksamheten är relativt nystartad, vilket innebär att du får goda möjligheter att påverka och vidareutveckla arbetssätt och innehåll. Uppdraget är främst förlagt till den särskilda undervisningsgruppen, men viss del av tjänsten kan även innebära arbete inom fritidshem.
Arbetslaget är ett härligt gäng, som reflekterar tillsammans och stöttar varandra i arbetet. Vi jobbar tillsammans för att alla ska trivas på arbetsplatsen och fokuserar på att få eleverna att lyckas. Dina närmaste kollegor kommer bestå av en lärare och en elevassistent där ni tillsammans har hand om verksamheten Kommungemensam särskild undervisningsgrupp.
Verksamheten bedrivs i lokaler i anslutning till Heby skola, med närhet till naturen och kommunens idrottsanläggning med badhus. Det finns goda pendlingsmöjligheter till Heby med både buss och tåg.
Är det här du?
Du, precis som vi, samarbetar för elevernas bästa. Du trivs i rollen som stödfunktion, som läser av och tar initiativ vid behov. Du jobbar ständigt med det relationella och får varje elev att lyckas.
Vi vill att du:
Är utbildad barnskötare eller har annan relevant utbildning
Har flerårig erfarenhet av arbete med särskild undervisningsgrupp eller med elever i behov av särskilt stöd
Anser att värdegrundsarbete är viktigt och kan bygga starka relationer
Har en god samarbetsförmåga och kan motivera och stärka individer
Har kunskap om människors olika funktionsvariationer
Kommunicerar obehindrat skriftligt och muntligt på svenska
Har B-körkort eftersom tjänsten innebär resor till skolor inom kommunen
Vi ser att du sätter samarbete i fokus och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Utbildning som socialpedagog, resurspedagog eller beteendevetare är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du blir aktuell för tjänsten, behöver du innan anställning visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer till tjänsten kommer att ske löpande.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
744 88 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskola Heby Kommun
