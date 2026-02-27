Elevassistent till kommungemensam särskild undervisningsgrupp Aspen
2026-02-27
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
Gransäterskolan söker nu en engagerad och trygg elevassistent till en pojke i årskurs 6 på vår F-9-skola.
Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % med start snarast och pågår fram till påsklovet, med möjlighet till förlängning.
Som elevassistent arbetar du nära eleven under skoldagen och ger stöd i undervisningssituationer, övergångar och sociala sammanhang. Ditt uppdrag är att bidra till struktur, trygghet och goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Under förmiddagen är du knuten till eleven i årskurs 6.
Under eftermiddagen arbetar du där behov finns i verksamheten, exempelvis i andra klasser, i fritidsverksamhet eller med andra elevnära uppgifter.
Du samarbetar med undervisande lärare, elevhälsa och övrig personal och är en viktig del i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är trygg, stabil och har ett lågaffektivt bemötande. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla relationer. Du är tydlig, strukturerad och ansvarstagande. Du är även flexibel och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är särskilt meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %Anställningsform: Visstidsanställning fram till påsk med möjlighet till förlängning.Start: SnarastUtdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Ereksi Lehtinen 070-6597458 Jobbnummer
9768964